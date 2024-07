Genshin Impact est au beau milieu d'une grosse polémique qui ne cesse de croitre. Les joueurs sont en colère et demande à ce que ça change.

C’est l’un des jeux les plus populaires du moment sur mobile, PS5 et PS4, Genshin Impact est actuellement… dans la sauce ! Les joueurs, aussi fans soient-ils, sont en colère à cause de plusieurs décisions qu’ils considèrent comme de l'appropriation culturelle de la part du studio HoYoverse. Après Assassin's Creed Shadows, décidément…

Genshin Impact met les joueurs en colère...

Plusieurs millions de joueurs suivent assidûment chaque mise à jour de Genshin Impact et l’une d’entre elles ne fait pas l’unanimité. Prochainement, une nouvelle région fera son entrée dans le jeu, Natlan, ouvertement inspirée de la culture africaine.

Aucun problème là-dessus, bien au contraire, la première présentation de cette nouvelle région a fait extrêmement plaisir aux fans qui sont ravis de voyager davantage avec leur jeu fétiche. Non, le problème vient d’ailleurs, il vient du fait que si les PNJ (personnages non joueurs) ont la peau mate, ce n’est pas le cas des héros jouables, pourtant ouvertement inspirés de la même culture que tout le reste de cette nouvelle région.

Du whitewashing dont a déjà été accusé le studio par le passé, d’ailleurs. Genshin Impact a en effet la fâcheuse tendance à conserver la même ligne directrice peu importe l’origine et les cultures représentées par ses héros. Un vrai problème pour les joueurs qui accusent le studio de faire injustement de l’appropriation culturelle. Une pétition a d’ailleurs été lancée pour essayer de faire bouger les choses et a déjà enregistré un peu plus de 100 000 signatures.

... et sa dure depuis des jours !

Plusieurs acteurs voix ont également pris la parole sur le sujet, déclarant être attristés par la situation : « Si vous vous inspirez de sources spécifiques [culture, région du monde…], ce serait tellement agréable de le voir bien fait, comme ça devrait l’être ! »

Une grogne qui ne cesse de remuer les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines déjà et pourtant, HoYoverse ne s’est toujours pas exprimé sur le sujet.

Si modifications il doit y avoir, elles devront être mises en place rapidement puisqu’il ne reste plus que quelques semaines à Genshin Impact avant de présenter de long en large et en travers sa nouvelle région. Le mois d'août sera en effet décisif pour cette nouvelle grosse mise à jour 5.0.

Ci-dessous, le trailer pour la prochaine région et ses fameux personnages qui pose problème, tous censé être inspiré de la culture et de la mythologie africaine

Source : X.com, Change.org