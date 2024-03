Genshin Impact est l'un des maîtres dans l'art du free-to-play à la sauce gacha. Son succès parle de lui-même, lui qui n'a jamais perdu de sa splendeur même après toutes ces années. De son côté, miHoYo fait bien évidemment en sorte de gonfler le contenu régulièrement. Il le fait en déployant des mises à jour diverses et variées venant ajouter, par exemple, des personnages inédits. A ce sujet, que nous réserve la prochaine update ? Jusqu'ici, on était dans le flou, mais un gros leak vient de nous livrer des informations croustillantes sur elle.

Un nouveau leak sur la prochaine mise à jour de Genshin Impact

La mise à jour 4.6 n'a jamais été aussi proche. Elle débarque en avril 2024, et elle s'annonce massive. Déjà, elle va nous permettre de découvrir le premier membre des exécuteurs en la personne d'Arlecchino. Il n'aura fallu attendre que deux ans, ça va. Mais qu'est-ce qu'elle nous réserve d'autres ? Pour le savoir, il faut se tourner vers des leaks récents, qui mentionnent l'arrivée de nouvelles sous-régions. Pour être plus précis, on nous informe qu'il y en aura deux : Petrichor Island et Bayda Harbor.

Selon les leakers, ces deux zones vont combler les trous entre les pays de Fontaine, Liyue et Sumeru. Pour le moment, on n'a pas eu droit à une description détaillée de ces lieux. Néanmoins, on en sait tout de même un peu plus sur Petrichor Island, grâce aux utilisateurs Uncle Dog et Uncle Bomb. On y trouvera visiblement une ville modeste, et des espaces naturels comme une montagne rocheuse ou des petits lacs. Bien sûr, ça reste à prendre avec des pincettes, et il vaut mieux attendre une confirmation officielle du studio. En tout cas, on n'en saura pas plus, mais les nouvelles sur la 4.6 ne s'arrêtent pas là.

Cette fois, on est davantage dans le domaine de la rumeur. Pour certains, le désert de la région de Sumeru pourrait être agrandi. Il est possible que le patch 4.6 introduise de nouvelles zones désertiques. Si on se fie aux images qui ont leakés sur la Toile, on aurait affaire à des grandes structures sous la terre, avec des autels et des statues gigantesques. Tout ça sera ainsi connecté à l'histoire de Sumeru. C'est donc excitant, mais encore une fois, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Les plans du studio chinois peuvent changer, alors patience.