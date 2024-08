Plus rien n'arrête le studio de Genshin Impact. Après avoir sorti Honkai Star Rail et Zenless Zone Zero, respectivement en 2023 et 2024, on a un aperçu détaillé de leur futur jeu.

Malgré une nouvelle polémique autour de Genshin Impact, en amont de la mise à jour 5.0, le jeu mobiles, consoles et PC ne connaît pas vraiment la crise. Et même constat pour les derniers titres de MiHoYo qui ont tapé dans le mille systématiquement. Zenless Zone Zero et Honkai Star Rail sont populaires, et ce sera peut-être le cas de la production à venir du studio chinois. Un soft qui va vraiment changer des autres.

Premiers détails sur le nouveau jeu de MiHoYo (Genshin Impact)

MiHoYo n'a pas le temps de souffler et enchaine les sorties à une cadence infernale. Alors que le studio pourrait profiter des succès actuels, comme celui de Zenless Zone Euro et de Genshin Impact, les développeurs repartent plutôt au charbon avec un nouveau jeu qui livre ses premiers secrets aujourd'hui. Une offre d'emploi, accessible sur le site de MiHoYo, révèle l'existence d'un titre inédit AAA en développement. Une des exigences pour accéder à ce poste pour la création de personnages 3D, c'est « d'aimer les jeux et particulièrement les AAA ». Jusque-là, rien d'anormal ou de spécial.

En revanche, le studio de Genshin Impact prévient que le candidat retenu devra être à l'aise, et même être bon, dans la conception de « personnages et de monstres réalistes ». Hors, sur les derniers jeux, on est plutôt sur une direction artistique en cel shading qui ne cherche pas réellement le réalisme. Ce serait donc très différent de Genshin Impact et des autres productions auxquelles MiHoYo a habitué les joueurs et joueurs. Il est également dit que le profil doit avoir une forte expérience au niveau de la modélisation de monstres humanoïdes / aliens. Outre des exigences classiques, et la maitrise d'outils 3D, il est demandé de savoir s'en sortir avec des fonctionnalités Unreal Engine.

Malheureusement, ce sont les seules informations à disposition sur le prochain jeu des créateurs de Genshin Impact qui sera donc très différent. Quelques mois auparavant, le studio a déposé une nouvelle marque, qui pourrait peut-être correspondre. À voir si ça se vérifie et si MiHoYo sera prêt à annoncer ce titre ou non avant la fin de l'année.

Aperçu du personnage de Qingyi dans Zenless Zone Euro.

Source : MiHoYo.