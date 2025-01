Bien que ce ne soit pas le premier jeu de miHoYo, Genshin Impact a été le phare vers l'Occident du studio. Depuis, d'autres jeux, Honkai Star Rail et Zenless Zone Zero, ont conquis nos territoires. Malgré tout, leur grand frère continue son petit bonhomme de chemin avec de nouvelles mises à jour en approche. Celles-ci sont particulièrement excitantes pour les fans, et ce, à plus d'un titre comme le laissent entendre un leaker bien connu de la communauté.

Toujours plus de personnages pour Genshin Impact ?

MiHoYo est très actif pour faire vivre la communauté de Genshin Impact. Le studio lui donne souvent rendez-vous pour lui proposer d'en découvrir davantage sur l'avenir du jeu. Ainsi, le 20 décembre dernier, il diffusait un nouveau “Programme Spécial” dédié à la version 5.3.

Cette version a lancé 2025 pour Genshin Impact. Disponible depuis le 1er janvier, elle comporte évidemment son lot de nouveautés. Pour autant, c'est vers les futures mises à jour que de nombreux regards se tournent après le fameux Programme Spécial. De fait, il s'est conclu sur un visuel réunissant plusieurs silhouettes encore non identifiées. Des surprises arrivent !

Il faudra faire preuve d'un peu de patience avant d'en apprendre plus à leur propos. L'un des présentateurs rapporte que nous pourrons « découvrir un grand nombre de nouveaux visages », certains venus de régions déjà connues des joueurs depuis longtemps, d'autres de Natlan. Il précise, en outre, qu'ils seront dévoilés « au cours des six prochains mois ». Mais, un leaker aurait déjà une idée de quand nous pourrions en découvrir la plupart.

5 étoiles à foison avant la 6.0

L'une des particularités de Genshin Impact est de proposer un grand nombre de personnages jouables. C'est à vous de constituer progressivement votre équipe en choisissant ceux qui fonctionneront le mieux ensemble et vous permettront de venir à bout de vos ennemis pendant les combats.

Cependant, tous les personnages de Genshin Impact ne sont pas égaux. Un système d'étoiles permet de les classer par puissance. Ainsi, un personnage “5 étoiles“ comptera parmi les meilleurs du jeu en termes de potentiel. Sur le réseau social X, l'utilisateur @hxg_diluc a mis quatre des silhouettes en avant, précisant qu'elles seraient toutes dotées de 5 étoiles.

Avec l'aide d'un leaker réputé de la communauté, DK2, il aurait même une idée de la version dans laquelle chacun de ces personnages serait rendu disponible. Ainsi, attendez-vous à potentiellement les retrouver un à un de la 5.4 à la 5.7.

Évidemment, l'information est à prendre avec des pincettes. Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois que DK2 viserait à côté. Cela dit, un élément permet d'étayer cette prédiction. De nombreux joueurs ont déjà reconnu le deuxième personnage sur la gauche. Il s'agirait de Mizuki, jouable dans la beta de la version 5.4 de Genshin Impact.

Dans le lot, on peut donc s'attendre à ce qu'il y ait au moins un leak d'avérer. La version 5 du jeu pourrait donc bien s'enrichir de tout un tas de nouveaux personnages avant de passer à la 6.0. Attendons de voir la suite !