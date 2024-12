Ces dernières semaines, les joueuses et joueurs de Genshin Impact ont été particulièrement gâtés ! Entre événement exclusif et cadeaux à tout va, il y avait de quoi faire ! Compte tenu de sa popularité, le gatcha de miHoYo a assurément de beaux jours devant lui. Justement, l'avenir semble se dessiner un peu plus en coulisses, comme le révèlent les derniers leaks.

Genshin Impact devrait changer vos habitudes

Malgré des mécaniques de gatcha controversées, Genshin Impact a su séduire le public par son univers coloré, son système de synergie en combat et une liberté d'exploration colossale. Chaque mise à jour est donc attendue de pied ferme par les millions de joueuses et de joueurs à travers le monde. Alors que nous avons passé la version 5.0 depuis déjà quelques mois, la suite se prépare.

De nouveaux leaks sur Reddit pointe vers le futur contenu ajouté au jeu de miHoYo. D'après un capture d'écran du leaker réputé Flying Flame, les fans pourraient faire face à un changement de taille pour la prochaine version de Genshin Impact ! Jusqu'à présent, chaque nouvelle ouvrait sur une nouvelle région. La dernière en date n'est autre que celle de Natlan. Mais, il semblerait que celle de Snezhnayan, attendue pour les futures mises à jour, ne s'expose pas entièrement à vous tout de suite.

De fait, les fuites laissent entendre que la version 6.0 et ses déclinaisons donneraient plutôt accès à des zones jusqu'à présent inaccessibles des précédentes régions. C'est quelque chose que de nombreux fans attendaient depuis les débuts du MMO. Cependant, cela voudrait aussi dire que l'excursion en terre de Snezhnayan ne pourrait pas s'accomplir entièrement tout de suite. Potentiellement, il faudrait attendre au moins la version 7 du jeu.

© Substantial_Fan_9582 sur Reddit

Évidemment, ces informations sont encore de l'ordre de la rumeur à ce jour. Certes, elles n'ont rien d'absurde. Toutefois, il faudra attendre plus d'éléments concrets pour avoir la certitude que les prédictions du leaker se réaliseront. Enfin, notez que la version 6 de Genshin Impact n'est pas attendue avant l'été 2025.