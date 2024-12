Les années défilent et la popularité de Genshin Impact ne faiblit pas. Le free-to-play continue d’être l’objet de convoitise de nombreux développeurs, eux qui espèrent tant bien que mal reproduire son succès. La communauté de son côté répond toujours présente à chaque nouvelle mise à jour et miHoYo le lui rend bien. En plus d’offrir la bagatelle de 1000 primo-gemmes à l’ensemble des joueurs, voilà qu’un événement gratuit sera disponible ce weekend et il est réservé aux fans français.

Un festival Genshin Impact gratuit

La Game Guild, l’association étudiante de la Sorbonne Université, va ainsi organiser un événement très spécial autour de la licence phare de miHoYo. Passionnée de cosplay et spécialisée dans l’enseignement du game design, elle tiendra ce samedi 7 décembre son premier Game Guild Hyper Festival dédié à Genshin Impact. L’événement entièrement gratuit aura lieu au campus Jussieu de Sorbonne Université du 10h à 19h. Au programme des expériences interactives et immersives qui mettront à l’honneur les six régions du jeu, Natlan, la petite dernière, comprise. Les visiteurs pourront ainsi récupérer des moras, repartir avec des goodies exclusifs, assister à un concours de cosplay et prendre part à diverses activités, dont :

Stands immersifs Genshin Impact

Mini-jeux interactifs

Ateliers créatifs

Conférences sur le cosplay

Concours de cosplay

Rencontres avec des cosplayers

Et bien plus encore...

Infos pratiques