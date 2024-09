L'actualité autour de Genshin Impact est brûlante. À partir du 20 novembre 2024, le jeu va agrandir sa famille de joueuses et joueurs avec sa sortie sur Xbox Series X|S. Et non, il n'y aura pas de besoin d'un abonnement au Xbox Game Pass pour en faire l'expérience. Ce sera donc 100% gratuit. De plus, la version 5.1 du titre, qui fera avancer l'histoire principale et introduira le personnage de Xilonen, arrive dès le 9 octobre prochain.

Des contenus gratuits pour Genshin Impact

La version 5.1 « L'arc-en-ciel voué à brûler » de Genshin Impact débarque donc très prochainement. Vous pourrez ainsi continuer le récit de Natlan avec deux nouveaux actes de la quête d'Archons et faire la connaissance de personnages clés additionnels. Xilonen, une héroïne qui manipule une épée à une main Géo 5 étoiles, sera fort utile avec ses compétences de soutien. En plus de soigner les ennemis, elle pourra réduire la RÉS élémentaire des ennemis. À Sumeru, vous pourrez célébrer le festival Sabzeruz, ainsi que l'anniversaire de Nahida, avec des histoires et des mini-jeux, entre autre choses.

Genshin Impact 5.1 apportera aussi une série d'optimisations pour les Profondeurs spiralées, et des défis d'écho peinturé inédits avec l'écho cosmétique de Zhongli et de Keqing à récupérer. En progressant dans votre exploration, en venant à bout de quêtes d'Archons de Natlan et du monde, vous pourrez également débloquer des primo-gemmes. Une des monnaies indispensables à échanger contre des ressources permettant d'obtenir des armes ou des personnages.

Mais avant de donner de votre personne, vous allez pouvoir réclamer une sélection de contenus gratuits Genshin Impact à récupérer. Il suffit d'entrer simplement les codes suivants dans le jeu, voire même directement dans l'interface web.

Primo-gemmes ×100 et Minerai de renforcement mystique ×10 : code « XSME6NV4GX2Z »

» Leçons du héros ×5 et Primo-gemmes ×100 : code « KALF66CLGXKM »

» Primo-gemmes ×100, Mora ×50 000 : code « PT5WP6D5GXJ9 »

Pour en profiter, faites très vite car ces codes de Genshin Impact ne sont valables que jusqu'au 28 septembre à minuit. Il faut par conséquent faire preuve d'une grande réactivité. Quand ils sont utilisés, les récompenses seront envoyées en jeu et vous aurez alors 30 jours pour les réclamer.

Source : Genshin Impact FR.