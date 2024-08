La version 5.0 de Genshin Impact sera disponible le 28 août 2024 sur mobiles, PS5, PS4 et PC. Et pour bien démarrer l'aventure, de nouveaux cadeaux vous attendent.

Le phénomène Genshin Impact ne faiblit pas, et bientôt, les joueuses et joueurs Xbox vont pouvoir aussi en profiter. C'est en effet à partir du 20 novembre 2024 que les possesseurs d'une Series X|S et les abonnés au Xbox Game Pass y joueront enfin, quatre ans après le premier lancement sur PS4, PC, Android et iOS. Mais ça a un avantage, celui d'avoir une version testée dans tous les sens, sur différentes plateformes, pendant des années. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y aura toutes les nouveautés de la mise à jour 5.0.

De nouveaux cadeaux pour Genshin Impact

Préparez-vous à l'arrivée de la version 5.0 de Genshin Impact à partir du 28 août 2024 sur PS5, PS4, PC, Android et iOS. Une nouvelle mise à jour qui ajoutera une zone inédite, Natlan, mais qui ne sera accessible qu'à avoir accompli les quêtes d'Archons de Mondstadt et en s'assurant d'avoir le niveau 19 d'aventure. Il y a aura également trois nouveaux personnages (Kinich, Kachina et Mualani) ou encore des événements supplémentaires. D'après les dernières informations, le système de Primes de réputation devrait aussi être moins fastidieux qu'auparavant. Mais vous pourrez découvrir tout cela dès cette semaine.

À compter d'aujourd'hui, lundi 26 août 2024, Genshin Impact tient à remercier les joueurs de leur soutien. Après avoir reçu un prix à la Gamescom 2024, le titre va distribuer 1 000 primo-gemmes au cours des prochains jours. « Durant l'édition 2024 de gamescom, Genshin Impact a remporté le prix du meilleur jeu mobile lors de « the gamescom award 2024 ». Une fois de plus, le continent de Teyvat a émerveillé la scène mondiale. Nous vous offrirons 1 000 primo-gemmes en guise de remerciement pour votre soutien et votre accompagnement » annonce le compte officiel du jeu sur X. Des contenus gratuits à récupérer dès maintenant !

Comment ça se passe pour les obtenir ? Du 26 au 30 août 2024, 200 primo-gemmes seront envoyées chaque jour par le biais de la messagerie du jeu. Normalement, vous devriez recevoir une notification dès minuit, heure à laquelle les serveurs sont mis à jour. En revanche, attention, il y a des critères d'éligibilité. « Les primo-gemmes pourront être récupérées jusqu'à la fin de la version 5.0. Tous les voyageurs avec un Niv. d'aventure supérieur ou égal à 7 pourront se connecter au jeu pour recevoir les messages. Ces messages expireront après 30 jours, alors n'oubliez pas de les récupérer à temps ». De plus, Kachina pourra être débloquée en terminant le deuxième acte de la quête d'Archons.

Source : Genshin Impact FR via X