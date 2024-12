L’année aura encore été mouvementée pour Genshin Impact. Au-delà des polémiques sur l’une de ses mises à jour les plus récentes, le MMO en free-to-play n’a eu de cesse de s’améliorer au fil des mois. Ajouts de fonctionnalités demandées, nouvelles zones…MiHoYo sait y faire pour maintenant l’intérêt de son jeu phare. Un suivi qui lui vaut d’être dans les 30 jeux les plus sollicités pour le choix du public aux Game Awards, mais aussi pour les PlayStation Partner Awards. Afin de remercier la communauté de son soutien quasi indéfectible, le studio offre du contenu gratuit à tous les joueurs de Genshin Impact.

De beaux cadeaux pour les joueurs de Genshin Impact

Depuis le 20 novembre dernier, les joueurs sont occupés avec la version 5.2 de Genshin Impact. Un patch de haut vol qui introduit de nouveaux personnages jouables, dont l’archère 5 étoiles Chasca et Ororon, lui aussi archer mais 4 étoiles. La communauté s’affaire à dépenser ses primo-gemmes pour espérer obtenir les nouveaux venus et les revenants. MiHoYo va leur donner un petit coup de pouce. Quatre ans après sa sortie, Genshin Impact continue toujours autant de fédérer, là où beaucoup de studios rêvent de reproduire son succès. Le suivi permet de renouveler constamment l’expérience et de tenir en haleine les fans et ils le lui rendent bien. Le jeu a en effet décroché le prix de l’excellence aux PlayStation Awards 2024 et les développeurs entendent remercier la communauté comme il se doit… avec des primo-gemmes gratuites.

Pour montrer sa gratitude, miHoYo va donc offrir 1000 primo-gemmes à l’ensemble des joueurs… ou presque. Il faudra en effet avoir un Niveau d’aventure supérieur ou égal à 7, ce qui est une formalité à ce stade. Pas de codes éphémères à entrer cette fois-ci, vos cadeaux vous attendront gentiment dans le courrier in-game. Notez cependant que ces récompenses arriveront par salves de 200 du 4 au 8 décembre 2024. Vous aurez jusqu’à la fin de la version 5.2 de Genshin Impact pour récupérer vos primo-gemmes gratuites, sachant que les messages expireront après 30 jours, alors n'oubliez pas de les réclamer à temps.

Nouveaux personnages de la version 5.2 ©miHoYo

Des codes de contenus gratuits de Genshin Impact encore disponibles

En plus de ces primo-gemmes offertes, il est toujours possible de mettre la main sur des codes de contenus gratuits encore actifs. Si vous souhaitez profiter de ces beaux cadeaux, deux options s'offrent à vous pour entrer vos codes : via le site officiel dédié, ou directement en jeu. Voici la marche à suivre dans les deux cas.

• LA5E77CLZX5V

• GENSHIN52X8399

• GENSHIN52VY

• AEXK6S4U93CF

• PPBL281426WC

• HVQAUTYB8NKE

• SVMCJ1398A18

• UTLO4OA55PA7

• EMVDUW5HW812

• PAGG9M78TJBQ

• HVDLX51ZNOMF

• SBUEMJB449D9

• WTXV36M1J6CO

Via le site officiel

Aller sur la page officielle dédiée aux échanges de code de Genshin Impact

Connectez-vous à votre compte et sélectionnez votre serveur

Entrez le ou les codes

Allez dans le Courrier en jeu pour réclamer vos contenus gratuits

Via le jeu

Lancez Genshin Impact

Allez dans le menu pause et sélectionnez Paramètres (icône d’engrenage)

Allez dans la section compte, puis dans l’option Code d’échange

Entrez le ou les codes

Réclamez la récompense dans le courrier en jeu

Source : MiHoyo