Le célèbre jeu Genshin Impact a récemment décidé de revenir sur une correction de bug concernant l'un de ses personnages les plus puissants, Neuvillette, après que cette correction l'ait rendu moins agréable à jouer. Pour adoucir la situation, le développeur du jeu a voulu faire un beau geste.

Genshin Impact offre un cadeau gratuit

En effet, pour compenser cette gêne, les joueurs recevront 1600 Primogemmes gratuitement. Une somme rondelette qui représente une opportunité importante pour les joueurs de récupérer des personnages ou des armes dans le jeu.

Avec la mise à jour 4.8, HoYoverse, le développeur du jeu, a tenté de corriger ce qu'il considérait comme un bug. Ce bug permettait à l'attaque chargée unique de Neuvillette de frapper un grand nombre d'ennemis en tournant rapidement la caméra. Les joueurs PC pouvaient facilement utiliser cette technique avec une souris. Tandis que les joueurs sur d'autres plateformes pouvaient ajuster la sensibilité des entrées pour y parvenir également. Cependant, après la mise à jour, la vitesse de rotation de Neuvillette a été réduite. Rendant le personnage moins réactif et moins plaisant à jouer. En réponse initiale, HoYoverse avait offert 100 Primogemmes en compensation.

Une histoire en deux étapes

Face aux nombreux retours des joueurs, HoYoverse a publié une explication détaillée, annonçant l'annulation de cette correction de bug. Les développeurs ont reconnu que la modification avait eu des conséquences imprévues, rendant l'utilisation de l'attaque chargée de Neuvillette plus difficile et moins fluide. "Après que la correction a été mise en place et que les joueurs l'ont expérimentée, nous avons reçu de nombreux retours indiquant que l'attaque chargée de Neuvillette était devenue plus difficile à utiliser, ce qui était effectivement une erreur de notre part", a déclaré HoYoverse.

En conséquence, HoYoverse a décidé de revenir sur cette correction et d'offrir 1600 Primogemmes à tous les joueurs en compensation. C'est l'une des compensations les plus généreuses jamais offertes par le jeu. Pour donner un contexte, la situation la plus similaire remonte à 2022. Lorsque des ajustements avaient été faits sur Yae Miko, mais la compensation n'était alors que de 100 Primogemmes.

