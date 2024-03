Genshin Impact s’est très vite imposé comme le mastodonte des RPG gratuits. Avec ses nombreux personnages et ses mises à jour régulières, le soft chinois s’est créé une véritable communauté, sans jamais perdre de vitesse depuis sa sortie en 2020. Depuis, Mihoyo a admis avoir du contenu prévu pour au moins une décennie. En avril, Genshin Impact atteindra sa mise à jour 4.6 et les fans sont aux anges, car le studio a confirmé ce qu’ils attendaient depuis deux ans.

Genshin Impact présente le premier exécuteur

Souvenez-vous en juillet 2022 : une bande-annonce de Genshin Impact a fait beaucoup de bruit au sein de la communauté. On y voyait pour la première fois plusieurs antagonistes réunis autour d’une table : les onze exécuteurs Fatui. Pour Mihoyo, ce trailer était très inhabituel, car d’habitude, le groupe met plutôt l’accent sur la mise à jour à venir et ses évènements, et non sur un pan de l’histoire encore éloigné. De plus, le studio a l’habitude de présenter ses personnages, puis de les rendre disponibles dans les mois à venir.

Ce n’est jamais arrivé avec cette organisation. La seule exception, c’est Tartaglia, qui a été présenté très en amont et bien avant ce mystérieux groupe. Toutefois ça y est, après deux ans d’attente, le premier membre des exécuteurs fait enfin son entrée : Arlecchino. Sur le compte officiel de Genshin Impact, on en apprend un peu plus sur Arlecchino, récemment devenue le personnage central de la quête principale.

Qui est Arlecchino ?

Elle est connue comme étant la directrice de l’orphelinat La Maison du Foyer dans la région de Fontaine. C’est un titre, car elle a gagné en devenant le nouveau Valet de l’organisation des exécuteurs, après avoir vaincu l’ancien. On sait qu'elle est appelée « Père » par les membres de la maison, qui sont ses « enfants ». Parmi eux, on retrouve Lyney, Lynette ou encore Freminet. Concernant ses aptitudes, elle sera une unité Pyro 5 étoiles. C'est une première dans Genshin Impact depuis Liney en 4,0.

Pour le reste, on ne connait ni son arme ni ses capacités de combat. De plus pour l’instant, il est impossible de savoir qui l’accompagne sur la bannière d'invocation, mais on dirait que c’est le seul nouveau personnage de la saison. En attendant, Genshin Impact vous invite à découvrir la mise à jour 4.5, qui mettra en scène Tiori (nouveau personnage Geo), et marquera le retour d’Arataki Itto.