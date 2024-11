Plus précisément, la version 5.2 de Genshin Impact arrivera le 20 novembre sur toutes les plateformes. Hoyoverse devrait faire une présentation détaillée de tous les changements qu'elle apporte dans le cadre d'un stream dédié prévu demain, le 8 novembre. Entre-temps, les développeurs se sont toutefois fendus d'un article de blog détaillé sur le sujet. Voici ce qu'il faut en retenir.

Une version 5.2 très impactante pour Genshin Impact

Parmi les éléments les plus notables des changements à venir avec la version 5.2 de Genshin Impact, on trouve une tentative de résoudre la plus grande frustration des joueurs avec le système d'artefacts du jeu. Hoyoverse va en effet enfin ajouter un système de tri pour ces montagnes d'artefacts que l'on finit par accumuler, au point de ne plus savoir où donner de la tête. La version 5.2 de Genshin Impact va ainsi enfin ajouter un moyen de verrouiller les artefacts 5 étoiles, empêchant donc leur destruction lorsqu'ils sont utilisés comme matériel. En plus de cette nouvelle fonctionnalité, les joueurs pourront également marquer les artefacts comme favoris, les plaçant alors en tête de liste en haut de l'inventaire.

Autre point majeur de la version 5.2 de Genshin Impact : une refonte très demandée s'agissant des réactions élémentaires bien qu'entièrement axée sur les chiffres, comme suit

La Super-Conduction inflige 200 % de dégâts supplémentaires.

Éclat inflige 100% de dégâts supplémentaires.

Électro-Charge inflige 66,7% de dégâts supplémentaires.

La surcharge inflige 37,5% de dégâts supplémentaires.

Beaucoup de joueurs estiment en effet que l'élément Froid a pendant trop longtemps été négligé dans Genshin Impact. Cet apport de la version 5.2 du jeu entend donc enfin corriger cet écueil. Pour rappel, cette mise à jour majeure devrait être lancée le 20 novembre. Elle introduira par ailleurs dans Genshin Impact deux nouveaux personnages jouables : Chasca et Ororon, tous deux étant des personnages Bow. Chasca devrait être un hypercarry Anemo, tandis qu'Ororon devrait se concentrer sur la réaction Électro-Charge.

