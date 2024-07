Les joueurs de Genshin Impact sont actuellement bien occupés avec la version 4.8. Une mise à jour de transition qui sert surtout d’apéritif en attendant le plat de résistance : le patch 5.0. Ce dernier introduira notamment la région de Natlan et un tout nouveau pan d’histoire et les personnages qui vont avec. Avant les présentations officielles dans la matinée du 16 août 2024, la prochaine version majeure fait déjà l’objet de leaks, qui ne manquent pas de faire grimper l’impatience de la communauté.

Nouveaux leaks pour la version 5.0 de Genshin Impact

On peut en effet toujours compter sur les datamineurs et leaks habituels pour dévoiler une partie des changements et nouveautés des prochaines mises à jour à l’avance. La version 5.0 de Genshin Impact n’y échappera pas. Bien connu de la communauté, UmbraLeaks est allé jusqu'à partager une vidéo in-game montrant l’une des zones inédites de la nouvelle région : Natlan. Direction les entrailles de ce prochain terrain de jeu, qui nous emmènera dans une cave volcanique parsemée d'arbres brûlés et de petites poches de magma et qui débouche sur une cascade de lave. On peut également entrapercevoir l’une des compétences de Mualani, l’un des nouveaux personnages, lui permettant de surfer sur la lave. Vous pouvez retrouver la vidéo en question directement sur Reddit.

La version 5.0 de Genshin Impact comprendra aussi son lot d’ajustements et d’améliorations en tout genre. Selon Jokerverse, une source là encore bien connue de la communauté, la prochaine mise à jour rendra le système de Primes de réputation un peu moins fastidieux. Plutôt que de devoir décider de la difficulté de la mission en parlant aux PNJ adéquats dans la capitale de l’une des régions, celle de Natlan sera davantage décentralisée. Avec la version 5.0 de Genshin Impact, il sera alors possible de faire son choix directement sur place, sans devoir passer par un intermédiaire.

Nouvelle interface des primes dans la version 5.0 de Genshin Impact

On ne sait pas encore si chaque tribu de la zone aura son propre système de primes, mais il semblerait qu’elles soient partagées. En d’autres termes, cela devrait être plus fluide et efficient. Un ajout clairement bienvenu, à découvrir aux alentours du 28 août, date à laquelle la version 5.0 de Genshin Impact devrait sortir.

Source : Jokerverse via Reddit