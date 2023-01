Nvidia lance une nouvelle offre bien plus véloce pour son service GeForce Now avec un abonnement « Ultime » dont les caractéristiques surpassent la Xbox Series X et la PS5.

Nvidia n'a définitivement pas voyagé à vide en se rendant au CES 2023 de Las Vegas. En plus de la 4070 Ti qui a été promue avec le splendide Atomic Heart, le constructeur y a dévoilé un nouveau palier pour son GeForce Now.

Le GeForce Now terrasse les consoles new-gen

Durant sa conférence, Nvidia a annoncé son nouvel abonnement cloud gaming : le GeForce Now Ultime. Un troisième palier payant pour des « performances de pointe » avec une RTX 4080 et ses 64 Téraflops. Une puissance qui représente « plus de 5 fois celle d’une Xbox Series X et près de 1,75 fois celle des SuperPODs de la génération précédente » - et par conséquent celle de la PS5 - dixit l'entreprise.

Avant, les abonnés devaient se contenter d'une 3080, mais maintenant, ce sera donc une 4080 pour 19,99€ par mois ou 99,99€ pour 6 mois. Le déploiement sera d'ailleurs progressif et automatique pour ceux qui ont déjà souscrit.

Les membres Ultimes bénéficieront automatiquement d’un accès anticipé aux performances de la GeForce RTX 4080 de nouvelle génération, dès que les serveurs seront disponibles. Préparez-vous à jouer dans le Cloud avec les résolutions et les fréquences d’images les plus élevées - jusqu’en 4K à 120 images par seconde ou à 240 images par seconde avec le nouveau mode Reflex - tout en profitant d’un accès exclusif à nos serveurs de jeu les plus rapides et de nos sessions de jeu les plus étendues.

Cette formule GeForce Now Ultimate comprend tous les avantages premium possible, à savoir :

Une plateforme équipée d'une RTX 4080

Accès aux serveurs les plus rapides

Sessions de jeu pour 8 heures. Au-delà, il faut couper et relancer

Une résolution jusqu'en 4K à 120fps

Une latence qui passe de 56ms (RTX 3080) à 36ms (RTX 4080)

Des performances qui varient en fonction de l'équipement sur lequel l'application est lancée (PC, Mac...), et surtout de la connexion internet. Nvidia recommande au moins 35 Mbit/s pour son service de streaming GeForce Now afin d'atteindre le 1440p ou 1600p à 120 images par seconde, et une connexion filaire Ethernet ou un routeur sans fil à 5 GHz.