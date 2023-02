Comme Nintendo, Nvidia vient de négocier avec Microsoft pour recevoir encore plus de jeux, à long terme, sur son service de cloud gaming GeForce Now.

Microsoft a été entendu par l'autorité de régulation européenne dans le cadre du rachat d'Activision Blizzard. Et à cette occasion, la firme de Redmond a fait pleuvoir les contrats pour montrer patte blanche. Après Nintendo, c'est Nvidia qui profite de ces tractations pour enrichir son GeForce Now. Explications.

Les jeux Xbox et plus sur GeForce Now

À l'instar du contrat signé avec Nintendo, Microsoft a annoncé avoir conclu un accord juridique d'une durée de 10 ans avec Nvidia. Un arrangement contractuel qui permettra au fabricant, sous réserve que le rachat d'Activision Blizzard soit validé, de bénéficier des jeux Xbox PC et Activision - dont Call of Duty - sur le service de cloud gaming GeForce Now.

Nous avons signé un accord d'une durée de 10 ans avec Nvidia qui permettra aux joueurs GeForce Now de streamer les jeux Xbox PC ainsi que ceux d'Activision Blizzard, dont Call of Duty, une fois l'acquisition finalisée. Nous nous engageons à fournir plus de jeux à plus de personnes - quelle que ce soit la manière dont elle choisissent d'y jouer. Via Twitter.

C'est une énorme prise pour Nvidia qui avait perdu les jeux d'Activision Blizzard et Bethesda, et gagne les productions Xbox PC qui n'ont jamais été disponibles sur GeForce Now.

Nvidia fait la paix avec Microsoft

Cet accord commercial est également un grand soulagement et une victoire pour Microsoft. Avant cela, Nvidia était parti en guerre avec Google contre le rachat d'Activision Blizzard, mais ça, c'était avant. L'entreprise a changé son fusil d'épaule et se positionne désormais en faveur de l'acquisition.

Pour rappel, le GeForce Now est un service de cloud gaming qui propose plusieurs formules à différents prix pour des configurations plus ou moins musclées - dont une cinq fois plus costaud que la Xbox Series X - afin de streamer des jeux sur PC, Mac et mobile.