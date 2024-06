Le fameux Gears 6 ne s'est alors pas révélé être une suite, mais une préquelle au premier jeu sorti sur Xbox 360 en 2006. Gears of War E-Day entend donc nous asséner une magistrale claque graphique avec un gameplay qui se voudrait bien différent de ses illustres aînés. Mais la question qui brûle les lèvres de tous les fans était restée quant à elle sans réponse : quid d'une date de sortie ? C'est du côté du bien informé Tom Warren chez The Verge que nous avons reçu quelques précisions à ce sujet.

Gears of War E-Day : une machine déjà plus huilée qu'on ne le pense ?

Avec seulement un trailer cinématique, mais a priori réalisé grâce à l'Unreal Engine 5 et des assets tirés directement du jeu, le Xbox Games Showcase 2024 nous laissait penser que Gears of War E-Day était loin d'être prêt à émerger. Aucun gameplay n'a été présenté, mais celui-ci devrait être nettement différent des précédents opus. Plus viscéral, plus « intime », ce titre plaçant son intrigue 14 ans avant le tout premier jeu entend nous faire ressentir la peur primale de la menace locuste. Avec des graphismes plus poussés que jamais, la baffe graphique à plus d'un titre d'un Drone s'annonce donc d'autant plus magistrale... quand le jeu sortira sur PC, Xbox Series et Xbox Game Pass.

À ce propos, Tom Warren avait de plutôt bonnes nouvelles à partager aux fans dans sa dernière newsletter. Celui-ci aurait entendu de sources proches de Microsoft que Gears of War E-Day pourrait sortir courant 2025. Généralement bien informé, il a par ailleurs évoqué que Fable 4 pourrait sortir dans le quatrième trimestre 2025... après le nouveau jeu de The Coalition !

En l'absence d'une annonce officielle pour l'une ou l'autre exclusivité Xbox très attendues, il est toutefois prudent de prendre ces prédictions avec de prudentes pincettes. Mais si celles-ci s'avéraient juste, l'année 2025 sera proprement explosive pour la branche gaming de Microsoft. Outre ces deux licences iconiques, nous y verrons également sortir entre autres DOOM The Dark Ages ou encore South of Midnight. Une nouvelle Emergence pour Xbox ?