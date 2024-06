Contre toute attente, The Coalition a choisi avec Gears of War E-Day de ne pas raconter la suite du cinquième opus, et a précisé ses raisons derrière ce choix narratif surprenant.

Avant son annonce en grandes pompes au Xbox Games Showcase, nous attentions avec une certaine fébrilité un Gears 6. Gears of War E-Day est arrivé à sa place et a pris les fans à contrepied, mais certainement pas sans une certaine excitation. D'après The Coalition, ce nouveau jeu de la licence iconique de Xbox ne sera pas qu'un simple prequel.

Gears of War E-Day, ou le jour le plus long

Ce n'est pas Kait Diaz qui a mis une baffe graphique magistrale aux fans de la franchise en conclusion de la conférence de Xbox dans le cadre du Summer Game Fest 2024. À la place, ils ont renoué avec ce bon vieux Marcus Fenix, avec beaucoup moins de rides, cicatrices et cheveux blancs. Gears of War E-Day place en effet son intrigue 14 ans avant les événements du tout premier opus sorti sur Xbox 360 il y a 18 ans de cela (oui, déjà...). Comme son nom l'indique, il va retracer le fameux cataclysme qu'a été pour Terra le Jour de l'Émergence, lorsque les Locustes sont sortis de la terre pour exterminer l'humanité.

Ce terme ne révèle toutefois pas toute la vérité sur l'histoire de Gears of War E-Day, d'après Matt Sercy, directeur créatif de The Coalition, dans le cadre d'une interview auprès de GamesRadar+. Le titre va en effet nous raconter son récit au fil de « plusieurs jours » et non seulement 24 heures. Le Jour de l'Emergence en sera toutefois le point focal, que nous vivrons à travers les yeux de ses différents participants. Outre Marcus Fenix, nous pourrons donc éventuellement connaître cette épouvantable catastrophe aux commandes de Dominic Santiago, ou éventuellement Damon Baird, Cole Train, Colonel Hoffman ou encore Anya Stroud, pour n'en citer que quelques-uns.

Une histoire qui nous fera vivre son moment le plus terrifiant

Matt Sercy a également confirmé quelques précisions de The Coalition concernant Gears of War E-Day. Celui-ci entend en effet grandement insister sur le côté menaçant et terrifiant de l'invasion Locuste. Alors qu'on finissait par ne plus faire trop attention aux Drones dans les précédents opus, ceux-ci seront dans ce nouvel opus beaucoup plus redoutables. Nous avons d'ailleurs pu nous en rendre compte dans le trailer, réalisé avec des assets du jeu, sous Unreal Engine 5. Marcus y engage un combat terriblement brutal contre un seul et unique Drone, pourtant un soldat de base de l'armée Locuste.

Il ne sera donc pas question d'un massacre en règle comme dans les anciens jeux, mais d'un combat viscéral, de tous les instants. Une orientation différente qui colle d'ailleurs bien avec le fait que, avant le Jour de l'Emergence, personne n'avait entendu parler des Locustes. L'armée comme les civils ne savent donc pas comment gérer une invasion aussi monstrueuse à plus d'un titre. Le programme s'annonce en tout cas extrêmement prometteur pour les fans de la franchise, et pourrait même en séduire d'autres rebutés par le côté exubérant des anciens volets. Cerise sur le gâteau : Gears of War E-Day pourrait sortir plus tôt qu'on ne le pense. À savoir courant 2025 sur PC, Xbox Series et Xbox Game Pass. Il faudra toutefois attendre une confirmation officielle de la Coalition des Gouvernements Unis pour en avoir le cœur net.