Le prochain jeu Gears of War, baptisé E-Day, pourrait être un tournant pour la franchise à plus d'un titre, à en croire une découverte récente à son sujet.

Clou du spectacle du dernier et très solide Xbox Games Showcase en date, Gears of War E-Day a surpris son monde. Pas question ici d'une suite aux aventures de Kate Diaz, mais d'une préquelle nous ramenant au premier jour de l'effroyable invasion des Locustes. Et ce ne serait pas la seule chose qui démarque ce prochain titre du reste de la licence.

Curieux rapports sur Gears of War E-Day

À la fin de son trailer sous forme de cinématique, Gears of War E-Day laissait planer le doute quant aux plateformes sur lesquelles il sortirait. Logiquement, nous devrions nous attendre à le voir débarquer de son puits d'émergence sur PC et Xbox Series courant 2025. Mais une récente offre d'emploi vient semer le doute au sein de la Coalition des Gouvernements Unis.

Le studio derrière le prochain jeu Gears of War recherche en effet un ingénieur de client en ligne senior (ou Senior Online Client Engineer, en anglais). Sa mission consisterait à « aider à construire des expériences multijoueur et en ligne », notamment s'agissant « d'économie et de commerce en jeu, de gestion de session, de statistiques de joueurs, de contenu généré par les joueurs et de matchmaking ». Certains pourront d'ailleurs grincer des dents à la mention d'économie en jeu, pouvant laisser sous-entendre la présence de tant honnies microtransactions.

Mais le plus curieux est que cette offre demande de l'expérience passée sur des plateformes en ligne comme « Xbox Live, Steam et le PlayStation Network ». Cette mention spécifique du PSN a suscité quelques interrogations auprès des adeptes de Gears of War. Se pourrait-il que E-Day soit le premier jeu de la franchise à ne pas être une exclusivité console Xbox ? On sait que la branche gaming de Microsoft caresse depuis un moment l'idée de porter ses licences chez ses concurrents. Que cela arrive à une licence aussi forte relevait toutefois jusqu'alors d'une simple hypothèse. Rendez-vous donc dans les prochains mois pour savoir si Marcus et Dom feront bien un tour du côté de PlayStation pour voir si les Locustes y sont.