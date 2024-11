En attendant d'en voir plus à propos de Gears of War E-Day, voici une annonce qui devrait définitivement faire plaisir aux fans de la franchise iconique.

Après des mois de rumeurs et autres leaks, le fameux Gears 6 a enfin été annoncé lors du Xbox Games Showcase 2024. Pas question toutefois d'une suite aux aventures de Kait Diaz et sa bande, mais d'un retour aux sources et d'une préquelle avec Gears of War E-Day. L'occasion pour les fans de retrouver ces bons vieux Marcus Fenix et Dominic Santiago. Et on sait maintenant quels acteurs de doublage vont prêter leurs voix à ce duo iconique.

C'était si bon qu'on en redemande pour Gears of War E Day

En lieu et place d'une suite, Gears of War E-Day se veut donc un préquel aux trois premiers jeux. Comme son nom l'indique, le prochain titre va notamment retracer les événements du fameux Jour de l'Emergence. Une date fatidique cataclysmique pour Terra et ses habitants, alors que les Locustes sortent des profondeurs pour tout ravager sur leur passage. Nous allons donc retrouver notamment Marcus et Dom, bien plus jeunes que dans le premier opus sorti en 2006 sur Xbox 360.

Pour les incarner, le compte X.com officiel de Gears of War avait une belle annonce à faire aux fans de la première heure. John DiMaggio et Carlos Ferro, les acteurs de doublage originaux de nos deux compères, vont en effet rempiler, même s'ils n'ont de leur côté pas vraiment rajeunis en 18 ans. Cela permettra toutefois d'assurer une cohérence certaine entre le préquel et les jeux originaux. Reste maintenant à voir si le même choix sera fait s'agissant du doublage français.

Outre ce double retour aux sources, Gears of War E-Day s'annonce cependant très différent des autres jeux de la licence. Il serait ici question de combats beaucoup plus « intimes » et viscéraux, contre des Locustes dont l'humanité ne connaît rien. Le tout devrait en tout cas être rendu de magnifique manière sur un Unreal Engine 5 que The Coalition maîtrise particulièrement bien. Un « nouveau » Gears sur le papier très prometteur se profile donc. Rendez-vous a priori courant 2025 sur PC et Xbox Series pour en avoir le cœur net.

