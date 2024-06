Le studio The Coalition a récemment annoncé un nouveau volet de la saga Gears of War, intitulé Gears of War: E-Day. Contrairement à ce que certains auraient pu penser, il ne s'agit pas d'un spin-off mais bien d'une nouvelle entrée dans la série principale. Le blog Xbox a permis d'obtenir quelques détails supplémentaires, histoire de satisfaire les fans. Les infos sont assez nombreuseus.

Gears of War E-Day donne des infos

The Coalition affirme être satisfait des histoires racontées dans Gears of War 4 et 5 et n’a pas l’intention de les abandonner. Cependant, la création de ce nouveau jeu était une opportunité "trop belle pour être manquée". L'équipe de développement cherche à recréer et améliorer un classique du tir, tout en revisitant le ton des premiers Gears avec une technologie véritablement de nouvelle génération.

Le jeu devrait également révéler les origines du Lancer, célèbre pour sa tronçonneuse, et suivre les premiers stades de la fraternité entre Marcus et Dom, se liant autour de la perte du frère aîné de Dom, Carlos, qui était proche de Marcus. The Coalition promet des détails environnementaux et de personnage plus de 100 fois plus nombreux que dans Gears 5, avec des technologies avancées telles que l'éclairage ray-tracé, des réflexions et ombres matérielles, des destructions et du gore de nouvelle génération, ainsi qu'une technologie d'animation de pointe. Que du bon en perspective donc. Le jeu est prévu sur Xbox Series (et surement PC) à une date pour le moment inconnue.