Les fans de Gears of War attendaient la suite de Gears 5, surtout avec son cliffhanger final. Mais en 2024, The Coalition a pris une direction différente : le prochain opus ne continuera pas l’histoire actuelle. Au lieu de ça, le jeu nous ramènera aux origines, explorant l’E-Day, le jour où la guerre contre les Locustes a commencé. Mais tout aurait pu être bien différent.

Les idées initiales de Gears 6

Dans une récente interview, Rod Ferguson, ancien responsable de la franchise, a partagé ses plans initiaux pour Gears 6. L’objectif ? Quitter la planète Sera pour découvrir ce que la guerre signifierait à l’échelle galactique. Son idée était d’utiliser le programme spatial de l’Union of Independent Republics (UIR) pour transporter les héros vers l’espace, où ils auraient affronté de nouvelles menaces. Toutefois, l’approche aurait été loin d’une exploration spatiale façon Mass Effect. Ferguson voulait un contexte plus brut, avec des technologies rudimentaires, créant des défis uniques et introduisant de nouvelles créatures.

Finalement, The Coalition a choisi une autre direction, préférant revenir aux débuts sombres de l’histoire de Gears. D’après Ferguson, ces concepts pour Gears 6 resteront sûrement dans les tiroirs, le studio s'étant recentré sur les origines de la guerre. Ce choix ravive la nostalgie de la série et promet de captiver les fans en replongeant dans les événements fondateurs de cet univers.

Ce retour à l’E-Day n’a pas encore de date de sortie, mais il laisse entrevoir un retour aux sources. Avec cette approche, The Coalition cherche à redonner vie à l’essence de Gears of War, tout en enrichissant l’univers pour les fans de longue date. Et maintenant, on connaît déjà les idées qui pourraient être explorées dans une potentielle suite ou un DLC. C'est toujours ça de pris.

Source : Rod Fergusson