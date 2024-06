Après des années sans nouvelles de leur licence fétiche, les fans de Gears of War risquent d’être gâtés lors du Xbox Showcase. Et ils ne seraient visiblement pas les seuls.

La prochaine prise de parole de Microsoft est particulièrement attendue au tournant. La branche gaming n’est pas au mieux de sa forme, et l’entreprise cherche en interne des solutions pour maintenir le cap. Cela passerait par une éventuelle augmentation des prix du Xbox Game Pass, mais aussi vers une stratégie multi-plateforme renforcée. Le grand patron de la firme de Redmond souhaiterait en tout cas davantage de portages sur PS5 et Nintendo Switch. Les prochaines annonces du Xbox Showcase devraient dessiner un peu plus les contours de l’avenir de la marque, mais les joueurs peuvent déjà s’attendre à deux annonces détonantes.

Le retour de Gears 6 et de Doom très bientôt ?

Les prochains jeux Xbox Series se dévoileront dans quelques jours. Ce dimanche 9 juin à 19h00, la firme de Redmond fera la lumière sur les futures nouveautés de son catalogue. On peut naturellement s’attendre à y voir les prochaines grosses cartouches de l’entreprise, comme Indiana Jones & le Cercle Ancien, Avowed ou encore STALKER 2. Cependant, Xbox en profiterait pour dévoiler de nouveaux jeux encore non annoncés. Si l’on en croit les sources de The Verge, deux licences particulièrement appréciées feraient leur grand retour pour l’occasion.

Dans une newsletter réservée aux abonnés, le bien informé Tom Warren explique que les prochains Doom et Gears of War seraient présentés lors de ce Xbox Showcase, avec une différence majeure entre les deux. Celui qui porterait le nom de DOOM The Dark Ages ferait partie du fameux Project Latitude de Xbox, visant à porter davantage de jeux et de licences sur les consoles rivales. Un mouvement initié récemment avec les lancements de Sea of Thieves et Hi-Fi Rush sur les plateformes concurrentes. Le jeu infernal sortirait donc simultanément sur PS5, Xbox Series et PC dans le courant 2025, quand Gears 6 s’en tiendrait à son exclusivité habituelle, sans fenêtre de sortie avancée. Il ne faudrait en revanche pas s’attendre à voir du gameplay pour ces deux futures annonces, un trailer en CGI pour chacun d’entre eux étant davantage pressenti.

La licence Gears of War prête à reprendre du service ©Microsoft

Rendez-vous donc ce dimanche 9 juin au soir pour découvrir les deux nouvelles itérations de ces licences adorées. La soirée s'annonce riche en annonces, avec un Call of Duty Black Ops 6 qui aura sera sous le feu des projecteurs juste après la conférence.