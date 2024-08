Après un State of Play qui a laissé la communauté PlayStation sur sa faim et un Summer Game Fest qui ne parvient toujours pas effacer l'ombre de l'E3, la danse des conférences estivales se poursuit. Ce mardi 20 août, Geoff Keighley nous a donc accueilli à Cologne pour animer l'Opening Night Live, la grande soirée d'ouverture de la Gamescom 2024. Malgré un rythme ample, cette conférence a su montrer de belles choses. On parie qu'il y a eu de quoi vous plaire ce soir.

Les temps forts de la Gamescom 2024

La soirée s'est ouverte avec force grâce au long focus sur la campagne solo de Call of Duty Black Ops 6. Cela dit, ce n'est pas le seul retour d'une grosse licence qui fait plaisir ! Les fans vont en effet se réjouir de l'annonce officielle (enfin) de Borderlands 4. C'est aussi le 4e du nom bien qu'il ne le porte pas dans son titre, Dragon Ball Sparking Zero a encore étalé sa montagne de personnages. Mais le grand retour qui nous a tous surpris fut le one more thing avec l'annonce d'un tout nouveau jeu Mafia.

Visuellement, on a en a pris plein les yeux. Bien qu'il soit sorti, Black Myth Wukong a sorti son trailer de lancement pour la Gamescom histoire de placer la barre haute graphiquement parlant. Mais certains jeux n'ont vraiment pas à rougir face à lui. On a notamment pu voir Warhammer 40,000: Space Marine 2, toujours aussi classe. Du côté de Capcom, Monster Hunter Wilds a dévoilé un nouveau trailer monstrueux.

Les jeux d'horreur a églament eu la cote ce soir à la Gamescom. En plus de Little Nightmares 3, les créateurs de la licence ont aussi dévoilé leur nouveau titre : Reanimal. Celui-ci s'annonce dans la même lignée, pour une expérience certainement tout aussi marquante. Nous avons également eu un aperçu de Directive 8020, le nouveau Dark Pictures, qui ravira les amateurs de la formule et pourrait bien éveiller la curiosité des fans d'Alien et Dead Space. Et, comme prévu, la nouvelle entrée dans la licence Dying Light s'est dévoilée ce soir avec un projet étonnant.

Plusieurs jeux pourraient bien nous surprendre

Dès le pré-show, la Gamescom nous a donné un nouvel aperçu plutôt alléchant de inZOI. Le grand concurrent des Sims est une belle promesse de possibilités. Après le trailer ouvert par un chat, un autre jeu à fait la part belle à la mignonnerie... on parle bien sûr d'Ifinity Nikki, une proposition étonnante entre RPG et mode.

Mais le jeu que nous retiendrons le plus parmi les pépites est probablement Lost Records. Le jeu très prometteur de la branche canadienne de Don't Nod s'est montré ce soir. Life is Strange 4 n'a qu'à bien se tenir, ce nouveau titre a tout pour rivaliser avec grâce à sa vibe 90s alliant fantastique et récit d'amitié.

Toutes les annonces de la Gamescom 2024

inZOI

Directive 8020, le nouveau Dark Pictures

Borderlands 4

Call of Duty Black Ops 6 dévoile sa campagne solo à la Gamescom

Goat Simulator Remastered arrive pour les 10 ans de la licence

Persona 3 Reload's Episode Aigis - The Answer

Dying Light: The Beast fait revenir un gros personnage

Black Myth Wukong fête sa sortie à la Gamescom

Dragon Ball Sparking Zero

Lynked Banner se révèle en World Premier

Lost Records: Bloom & Rage, la relève de Life is Strange semble assurée

No More Room in Hell 2 montre du nouveau gameplay

ARC Raiders passe une tête discrètement

Infinity Nikki, le titre atypique de la soirée

Warhammer 40,000: Space Marine 2, toujours une claque

Path of Exile 2, le concurrent de Diablo est au rendez-vous

Dune: Awakening, le MMO se montre concrètement

Reanimal porte l'héritage de Little Nightmares à la Gamescom

Genshin Impact continue de conquérir les joueurs

Monster Hunter Wilds, toujours aussi monstrueux

Fatal Fury: City of the Wolves

Monument Valley 3, un beau jeu de puzzle

Civilization 7 montre son gameplay à la Gamescom 2024

Starfield donne des nouvelles de son DLC, mais pas que

Marvel Rivals, le phénomène fait une grosse annonce à la Gamescom

Secret Level, la série d'anthologie hommage aux jeux vidéo sur Prime Video

Age of Mythology Retold va ravir les fans

Delta Force Hawk Ops rivalise encore plus avec Battlefield

Kingdom Come Delivrance 2

Zenless Zone Zero

Honkai Star Rail World

Batman Arkham Shadow, la nouvelle claque du Meta Quest 3

Little Nightmares 3 fait durer le cauchemar

Herdling, une belle surprise qui s'avance

Masters of Albion

Squid Game: Unleashed, jouez pour de vrai

Unknown 9: Awakening se montre à nouveau avec son actrice-star

Diablo 4 lâche les mercenaires dans sa prochaine mise à jour

The First Berserker: Khazan

Indiana Jones et le Cercle ancien est porté par Troy Baker

Mafia: The Old Country, la grosse surprise de la Gamescom 2024

Revivez l'intégralité de la soirée d'ouverture de la Gamescom 2024