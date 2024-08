Les températures se mettent enfin à baisser, mais la Gamescom 2024 risque bien de donner chaud aux joueuses et aux joueurs. Le second rendez-vous estival de l’année est imminent et au meilleur de sa forme après des éditions plus timides depuis son retour post-COVID 19. Si les visiteurs du salon allemand poseront leurs minettes sur les prochaines sorties, le commun des mortels pourra regarder la cérémonie d’ouverture tranquillement depuis son canapé. Geoff Keighley et son Opening Night Live reprennent du service pour un événement qui réserve déjà son lot d’annonces. Date, heure, comment regarder la conférence, à quoi s’attendre ? On fait un petit récap.

Le Summer Game Fest reste incontestablement LE rendez-vous de l’été. Le battage médiatique de chaque édition est tel, qu’il est impossible pour tout passionné de jeux vidéo de passer à côté. La communication autour de la Gamescom 2024 est plus timide, mais comme chaque année l’Opening Night Live ouvrira le bal avec une conférence qui devrait être riche en annonces .Le rendez-vous est donné ce soir, ce mardi 20 août 2024 à 20h00, heure française, pour un show de deux bonnes heures au minimum.

Comme toujours, un pré-show sera organisé dès 19h30 pour mettre en avant de plus petites productions en amont de la grande conférence. L'ONL sera retransmis sur les chaînes officielles des Game Awards sur Twitch et YouTube et celles de la Gamescom. Pour ne rien changer, vous pouvez également compter sur l’équipe de nuit de Gameblog pour retrouver toutes les meilleures annonces en direct.

Tous jeux confirmés pour la conférence de la Gamescom 2024

Comme l’édition précédente, la Gamescom 2024 se reposera surtout sur des jeux déjà connus à paraître dans les prochains mois, voire semaines. Puisque tout le sel de ces événements, ce sont ces annonces surprises, Geoff Keighley garde sous le coude quelques titres encore non révélés spécialement pour l’occasion. L’animateur a préféré tempérer les attentes, il y en aura peu comparé au Summer Game Fest. Cet Opening Night Live fera avant tout la part belle aux bandes-annonces et séquences de gameplay de titres déjà connus.

Une partie des jeux montrés a d’ailleurs été confirmée, dont Call of Duty: Black Ops 6 qui présentera officiellement sa campagne principale après une série de leaks, Indiana Jones and the Great Circle qui devrait dévoiler sa date de sortie et pourquoi pas une version PS5 ou encore Marvel Rivals qui révèlera de nouveaux héros. Quelques autres productions attendues seront de la partie dont Lost Record Bloom & Rage, la nouvelle licence des créateurs de Life is Strange, Monster Hunter Wilds ou Little Nightmares 3. Voici les jeux confirmés pour la Gamescom 2024 :

Liste des jeux confirmés

ARC Raiders : bande-annonce

: bande-annonce Call of Duty: Black Ops 6 : premier aperçu de la campagne solo

: premier aperçu de la campagne solo Civilization VI I : nouveau trailer

I : nouveau trailer Dark and Darker Mobile : premier aperçu du gameplay

: premier aperçu du gameplay Dune: Awakening : nouvelle vidéo de gameplay

: nouvelle vidéo de gameplay Indiana Jones and the Great Circle : nouveau trailer ; date de sortie et versions PS5 (rumeurs)

: nouveau trailer ; date de sortie et versions PS5 (rumeurs) Infinity Nikki : nouveau trailer

: nouveau trailer inZOI : nouveau trailer

: nouveau trailer Kingdom Come: Deliverance II : bande-annonce de gameplay

: bande-annonce de gameplay Little Nightmares III : nouveau trailer

: nouveau trailer Lost Records: Bloom & Rage : premier aperçu du gameplay

: premier aperçu du gameplay Marvel Rivals : révélation de nouveaux héros et mises à jour sur le jeu

: révélation de nouveaux héros et mises à jour sur le jeu Monster Hunter Wilds : nouvelle bande annonce

: nouvelle bande annonce NetEase : plusieurs annonces dont des jeux non annoncés

: plusieurs annonces dont des jeux non annoncés Panic / Okomotive : annonce d’une nouvelle licence

: annonce d’une nouvelle licence Persona 3 Reload's Episode Aigis -The Answer : annonce autour du DLC

: annonce autour du DLC Squid Game: Unleashed : premier aperçu du jeu

: premier aperçu du jeu The First Berserker: Khazan : nouveau trailer

: nouveau trailer THQ Nordic / Tarsier Studios : annonce du nouveau des créateurs de Little Nightmares

Quels jeux attendre à la conférence de la Gamescom 2024 ?

On peut également espérer le retour sur scène de plusieurs jeux attendus. Microsoft par exemple mise très gros sur l’événement et a déjà confirmé la présence de nombreuses productions. À commencer par le RPG Avowed et Starfield, qui pourraient bien passer une tête lors de cette cérémonie d’ouverture, avec à clé une date de sortie pour le DLC du jeu. Seront également au salon Age of Mythology: Retold, Ara: History Untold, le DLC de Diablo 4 (Vessel of Hatred) et Towerborne. Même son de cloche du côté d’Ubisoft qui proposera des expériences autour d’Assassin’s Creed Shadows et Star Wars Outlaws. Les deux prochaines grosses cartouches de l’éditeur français pourraient elles aussi assurer le spectacle avec de nouveaux extraits.

Bandai Namco répondra également présent sur le salon. Dragon Ball Sparking Zero pourrait bien sortir les poings lors de l’Opening Night Live de la Gamescom 2024, quand l’intrigant Unknown 9 ne demande qu’à se dévoiler plus amplement. Côté Square Enix, Microsoft a déjà confirmé que Life is Strange 4 sera présenté sur place, on imagine qu’un petit trailer a été préparé pour la grande soirée d’ouverture. Même son de cloche pour Metaphor ReFantazio, le nouvel RPG des pontes de la saga Persona.

Liste des jeux confirmés sur le salon

33 Immortals

Ace Attorney Investigations Collection

Age of Mythology: Retold

Ara: History Untold

Assassin's Creed Shadows

Atomfall

Avowed

Batman: Arkham Shadow

Commandos: Origins

Crimson Desert

Date Everything

Diablo Immortal

Diablo IV: Vessel of Hatred

Dragon Ball: Sparking! ZERO

Dustborn

Epic Mickey: Rebrushed

Fallout 76: Milepost Zero

Farming Simulator 25

Forza Horizon 5

Life is Strange Double Exposure

Mecha BREAK

Metaphor: ReFantazio

Overwatch 2

Path of Exile 2

Planet Coaster 2

Project Birdseye de Microsoft

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Sea of Thieves

Sonic X Shadow Generations

Space Marines 2

Splitgate 2

Star Wars Outlaws

Starfield Shattered Space

Tails of Iron 2

The Casting of Frank Stone

TESO Gold Road

The First Descendant

Towerborne

Two Point Museum

Unknown 9: Awakening

Visions of Mana

World of Warcraft The War Within

Un point sur les rumeurs et les leaks

S’il ne faut visiblement pas compter sur PlayStation, absent de cette Gamescom 2024, il y a de fortes chances que le grand copain de Geoff Keighley fasse le voyage jusqu'en Allemagne. Hideo Kojima tease en effet depuis quelques jours une annonce autour de Death Stranding 2, qui pourrait être le clou du spectacle. Côté rumeurs, il se dit que Xbox annoncera le portage d’un de ses gros jeux sur PS5. Les candidats ont fusé ces derniers jours et il semblerait qu’Indiana Jones et le Cercle Ancien soit l’heureux élu.

Niveau leaks, c’est assez calme cette année, du moins à l’heure où nous écrivons ces lignes. Un organisme de classification a vendu la mèche pour une annonce autour de Dying Light, sans que l’on sache s’il s’agit d’un DLC, d’un spin-off ou d’un troisième épisode. Seule chose de certaine : il ne faudra pas compter sur Hollow Knight Silksong. Rangez votre maquillage de clown, Geoff Keighley a confirmé que la suite du jeu indépendant acclamé ne ferait pas le déplacement jusqu’en Allemagne. Randy Pitchford aime toujours teaser ses jeux, et le papa de la licence a promis que Borderlands 4 donnerait de ses nouvelles prochainement. La Gamescom semble toute indiquée pour faire oublier le flop colossal du film. La rumeur veut également que la date de sortie de la version PC de FF16 soit également annoncée lors de l'événement et ce ne serait pas la seule. Selon des sources assez crédibles, une version Xbox Series serait également en chantier.

Beaucoup de possibilités pour cette Gamescom 2024, mais aussi beaucoup de flou. Qui sait il y aura peut-être un petit one more thing que personne n'aurait vu venir ? Rendez-vous ce mardi 20 août à 20h00 pour le découvrir. Et vous, quels jeux aimeriez-vous voir ?