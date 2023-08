Les températures se remettent à grimper, mais c’est bien la Gamescom 2023 qui risque de donner chaud aux joueurs. Le second rendez-vous estival est imminent et revient au meilleur de sa forme. Une édition qui se rapproche enfin de sa grandeur pré-COVID 19 et qui réserve déjà son lot d’annonces. Si les visiteurs du salon allemand vont pouvoir découvrir en avant-première certaines des prochaines sorties, le commun des mortels pourra regarder la cérémonie d’ouverture tranquillement depuis son canapé. Geoff Keighley et son Opening Night Live reprendront eux aussi du service. Date, heure, comment regarder la conférence, à quoi s’attendre ? On fait un petit récap.

Le Summer Game Fest c’était LE rendez-vous de cet été. Le battage médiatique était tel qu’il était impossible pour tout passionné de passer à côté. Avec la sortie en fanfare de Baldur’s Gate 3 et l’arrivée imminente de Starfield on aurait presque oublié que la Gamescom 2023 ouvrira ses portes demain. La communication autour du salon semble plus discrète que jamais, mais comme chaque année l’Opening Night Live ouvrira le bal avec une conférence qui risque d'être riche en annonces. Le rendez-vous est donné ce soir, ce mardi 22 août 2023 à 20h00, heure française, pour un show de deux bonnes heures. D’ailleurs un pré-show sera organisé dès 19h30 pour mettre en avant des plus petites productions en amont de l’ONL.

Comme d'habitude, la conférence sera retransmise sur tous les média et canaux de communication habituels, dont les chaînes officielles des Game Awards sur Twitch et YouTube et celles de la Gamescom. Vous pouvez également compter sur l'équipe de nuit de Gameblog pour retrouver toutes les meilleures annonces en direct.

Les jeux confirmés pour la conférence

Tout le sel de ces événements, ce sont ces annonces surprises, ces jeux que l’on attendait pas et qui pourtant font une apparition inespérée. L’édition précédente avait eu son lot de révélations comme Moving Out 2, New Tales from the Borderlands et surtout le retour d’entre les morts de Dead Island 2. Il ne faudra cependant pas en attendre autant pour cette conférence d’ouverture de la Gamescom 2023. Geoff Keighley a tenu à tempérer les attentes des joueurs. Cette année il ne faudra pas compter sur de nouveaux ou en tout cas très peu.

Cet Opening Night Live fera avant tout la part belle aux productions qui sortiront d’ici la fin de l’année voire un peu après. Une partie infime partie des jeux montrés a d’ailleurs été confirmée. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty présentera enfin son gameplay, quand Assassin’s Creed Mirage poursuivra son opération séduction auprès de ses joueurs historiques. Quelques autres productions particulièrement attendues seront de la partie dont Call of Duty Modern Warfare 3 et Mortal Kombat 1. Voici les jeux confirmés pour la Gamescom 2023 :

Alan Wake 2

Assassin’s Creed Mirage

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Modern Warfare III

Crimson Desert

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Delta Force

Fort Solis

Everywhere

Lords of the Fallen

Mortal Kombat 1

Nightingale

Sonic Superstars

Zack Snyder’s Rebel Moon

Quels jeux attendre à la conférence de la Gamescom 2023 ?

On peut tout de même espérer le retour sur scène de plusieurs jeux attendus et nous ne sommes pas à l’abri de quelques surprises. Parce que des jeux déjà annoncés dont on a rien vu, il y en a à la pelle. S’il ne faudra visiblement pas trop compter sur PlayStation, on peut tout de même espérer une petite apparition de Marvel’s Spider-Man 2 avant sa sortie en octobre prochain. La présence de Microsoft est elle quasi assurée, le géant américain ayant sorti le grand jeu pour la Gamescom 2023. Starfield pourrait se montrer une dernière fois avant sa sortie le 6 septembre, quand S.T.A.L.K.E.R 2 pourrait également assurer le spectacle, lui qui tardait à donner de ses nouvelles en raison de ses conditions de développement difficiles. On croise les doigts pour enfin avoir du concret pour Hellblade 2, mais il faudra certainement patienter jusqu’aux Game Awards 2023 avant d’avoir quelque chose de plus croustillant.

Malgré sa présence au salon, Nintendo devrait se faire discret. Peut-être que l’éditeur japonais daignera montrer certaines de ses prochaines grosses cartouches dont Super Mario Bros. Wonder. Une rumeur assez farfelue veut que la Nintendo Switch 2 soit annoncée pendant la soirée. On ne met pas un seul billet dessus, ce sera déjà un miracle si l’éditeur ne montre qu’un seul de ses gros jeux. Les prochaines sorties devraient donc être à l’honneur et il faut dire que la fin d’année s’annonce particulièrement chargée, mais la Gamescom 2023 semble être l’occasion parfaite pour donner des nouvelles de jeux qui se font particulièrement discrets.

On peut sans doute rayer de la liste des titres comme Dragon Age 4 qui devraient davantage miser sur le Game Awards, mais peut-être que des jeux comme The Wolf Among Us 2 ou encore Hades 2, dont l’early access est toujours prévu pour cette année aux dernières nouvelles, pourraient faire un crochet. Il y a toujours l'espoir que le grand copain de Geoff Keighley fasse le voyage jusqu'en Allemagne. Hideo Kojima pourrait revenir avec Death Stranding 2 pour le clou du spectacle. Beaucoup de possibilités pour cette Gamescom 2023, mais aussi beaucoup de flou.

Il ne faudra pas s'attendre à monts et merveilles, mais qui sait il y aura peut-être un petit one more thing. Rendez-vous ce soir pour le découvrir. Et vous, quels jeux aimeriez-vous voir ?