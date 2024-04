Les amateurs de l'univers de Game of Thrones et de la saga littéraire A Song of Ice and Fire pourront bientôt découvrir un nouveau jeu vidéo prometteur. Il faut bien admettre que les jeux vidéo sur le sujet sont finalement très nombreux. Et que la licence méritait bien cela vu son énorme succès. Voilà ce que l'on peut apprendre à ce sujet. C'est prometteur ! Mais attention, rien n'est pour le moment officiel.

Un MMORPG Game of Thrones

D'après le site redanianintelligence, le développement d'un MMORPG basé sur cette célèbre franchise serait visiblement en route, signé par Nexon, un développeur de jeux vidéo qui a récemment acquis une renommée avec des titres comme The Finals et Warhaven. Le jeu, dont le titre reste à confirmer, plongera les joueurs dans les contrées septentrionales de l'univers de Westeros, avec des lieux emblématiques tels que Winterfell et le Mur. La chronologie du jeu se situe autour des saisons 4 et 5 de la série télévisée, une période où Roose Bolton règne en tant que Gardien du Nord et où Jon Snow et Sam Tarly sont postés sur le Mur. Bien que des extensions vers d'autres royaumes soient possibles, les premières informations se concentrent principalement sur le Nord.

L'une des particularités de ce nouveau MMORPG est son approche des personnages. Les joueurs auront l'opportunité de rencontrer des figures bien connues de la saga, bien que les acteurs originaux de la série HBO ne prêteront pas leurs voix aux personnages. À la place, un nouveau casting vocal tentera de recréer l'atmosphère unique de la série, ajoutant ainsi un défi supplémentaire à la production du jeu.

Une longue attente

Le gameplay proposé permettra aux joueurs de choisir entre un protagoniste masculin ou féminin, avec le personnage non choisi qui jouera tout de même un rôle clé dans l'intrigue, rappelant la dynamique observée dans Mass Effect: Andromeda. Bien que les détails soient encore flous, le jeu semble s'orienter vers une structure similaire à celle deThe Elder Scrolls Online, combinant une campagne narrative à un environnement en ligne persistant. Le développement de jeux vidéo étant un processus long et complexe, aucune date de sortie précise n'a été annoncée. Les estimations varient entre 2025 et 2026, voire plus tard, ce qui nécessite une patience certaine de la part des fans.

Ce n'est pas la première tentative de développer un MMORPG basé sur Game of Thrones. Il y a dix ans, un projet intitulé Game of Thrones: Seven Kingdoms avait été lancé mais fut finalement annulé. Les fans espèrent donc que ce nouveau projet aboutira à une expérience immersive. Sans annulation.