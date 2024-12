Outre l'octroi de prix à diverses catégories, les Game Awards sont aussi un rendez-vous hivernal pour voir ce que l'avenir vidéoludique nous réserve. Qu'il s'agisse de présentations de jeux déjà connus ou des traditionnelles WORLD PREMIERE, nous devrions en avoir beaucoup durant les 3 heures que durera la cérémonie. Comme les éditions précédentes, celle de 2024 n'a cependant pas échappé aux affres des leaks, et une première grosse annonce se fait connaître avant l'heure.

Les Game Awards 2024 touchés par un premier gros leak

Pour rappel, la cérémonie des Game Awards 2024 sera transmise en direct à partir d'1h30 matin chez nous, jusqu'à environ 4h. Nous serons naturellement sur le pont pour couvrir les grosses annonces et les lauréats de la vingtaine de catégories de l'édition de cette année. Ce notamment pour voir si L'Ombre de l'Arbre-Monde, le DLC d'Elden Ring, recevra le titre de GOTY, malgré la controverse autour de cette nomination.

Mais un premier leak, provenant du généralement bien informé billbil-kun chez Dealabs, vient quelque peu nous mâcher le travail et couper l'herbe sous le pied des Game Awards 2024. Le leak en question concerne le prochain jeu de Hazelight Studios, dirigé par Josef Fares, un habitué de l'événement organisé par Geoff Keighley. Pour l'heure connu seulement sous le nom de Split Fiction, nous en connaissons en l'occurrence déjà la date de sortie : le 6 mars 2025, sur PC et consoles (a priori PS5, Xbox Series, et potentiellement Nintendo Switch).

Split Fiction se veut un nouveau jeu en coopération d'un studio qui s'est fait connaître pour toujours proposer des expériences très originales dans le domaine. On se souvient notamment du très inventif A Way Out, et surtout de l'excellent It Takes Two, sacré pour rappel Jeu de l'Année aux Game Awards 2021. Reste cependant à voir ce fameux Split Fiction en action. Pour cela, à moins d'un leak de son trailer, rendez-vous donc le 13 décembre.

© Hazelight Studios

Source : Dealabs