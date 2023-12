Les Game Awards 2023 et son lot d’annonces et de surprises arrivent dans quelques heures. On vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur cet événement immanquable, les jeux confirmés, ceux attendus et les rumeurs crédibles comme les leaks.

Ce soir, c’est le grand soir. Les Game Awards 2023, c’est la soirée où les rêves les plus fous peuvent devenir réalité. Pour sa dixième édition, la cérémonie promet encore une fois d’être riche en annonces. Retour de titres disparus des radars, révélation de jeux ou d’extensions, nouvelles licences et autres surprises seront de mise. Les développeurs et éditeurs ne viennent pas simplement célébrer les meilleures productions de l’année, ils profitent avant tout de l’aura de l’événement pour marquer les esprits avec leurs prochaines productions. Que l’on soit joueuses ou joueur PS5, Xbox Series, PC ou Nintendo Switch, il y en a à chaque fois à tous les goûts. Date, heure, jeux confirmés, attendus, rumeurs, comment regarder la conférence ? On fait un gros récap.

C’est le grand soir. Cette nuit, les Game Awards 2023 vont récompenser les meilleurs jeux de l’année dans une dizaine de catégories. Qui de Baldur’s Gate 3, Alan Wake 2 ou encore Zelda TOTK remportera le titre tant convoité de GOTY ? Rendez-vous dans la nuit du 7 au 8 décembre à 1h30 du matin, heure française, pour une cérémonie qui s’annonce des plus exceptionnelles. Et pour cause, l’événement soufflera sa dixième bougie, laissant entrevoir une édition encore plus riche en annonces surprenantes pour marquer le coup. Le slogan « Wolrd Premiere » aura beau disparaître, les révélations inattendues seront toujours de mise.

Geoff Keighley promet du grand spectacle pendant 2h30 au grand minimum, mais de moins de trois heures avec une trentaine à une quarantaine d’annonces au programme. Comme d’habitude, les Game Awards 2023 seront retransmis sur les chaînes officielles de la cérémonie sur Twitch et YouTube. Vous pouvez compter sur vos fidèles serviteurs pour être au taquet et pour vous donner toutes les grosses annonces le soir même.

A quoi s’attendre pour cette édition ? Les jeux confirmés

La cérémonie sera un tout petit peu plus courte, mais Geoff Keighley promet autant si ce n’est plus d’annonces que l’édition. Comptez une quarantaine de bandes-annonces et révélations en tout genre, avec encore plus de nouvelles licences dévoilées à l’occasion. Ces Game Awards 2023 pourraient donc être l’événement de toutes les surprises, Geoff Keighley étant moins enclin que les éditions précédentes à confirmer la venue de certains acteurs majeurs de l’industrie. Alors, à quoi s’attendre ? Quelques noms et annonces ont malgré tout été lâchés.

À commencer par l’un des potentiels gagnants de la soirée : Baldur’s Gate 3. Après un succès monumental sur PS5 et PC, le CRPG de Larian Studios s’apprête à conquérir les joueurs Xbox Series. Fort de ses quelque huit nominations, le studio belge révèlera la date de sortie sur la console à l’occasion. Il y a de grandes chances que l’on assiste à un shadowdrop, cette technique qui consiste à lancer un jeu directement après son annonce. Justement, les joueurs Xbox devraient être gâtés pendant les Game Awards 2023. Microsoft fera « d'importantes annonces à ne pas manquer ». Au-delà de nouveaux ajouts au Xbox Game Pass, la marque verte pourrait montrer certains jeux encore timides. En tête d’affiche, un certain Hellblade 2, qui devrait être l’une des grosses sorties de 2024. On peut également s’attendre à des nouvelles d’Avowed ou encore de South Of Midnight.

Quant à Fable 4 ou le jeu Indiana Jones de MachineGames, les paris sont ouverts. Pour le reste, Ubisoft viendra présenter l’histoire de Prince of Persia The Lost Crown le temps d’une bande-annonce. Supermassive Games, connu pour The Quarry et Until Dawn s’attaquera à un gros morceau : Dead by Daylight. Le nouveau jeu solo se déroulant dans l’univers du titre multi asymétrique sera dévoilé pendant les Game Awards 2023. Enfin, SEGA a confirmé sa présence en envoyant à quelques influenceurs une mystérieuse lettre avec de simples mots : « NEW ERA NEW ENERGY » (nouvelle ère nouvelle énergie). On ne sait pas si c’est lié à Metaphor ReFantazio, la prochaine production d’ATLUS qui aura quelque chose à montrer pendant la cérémonie.

La liste des jeux et annonces confirmés

Baldur’s Gate 3 : annonce de la date de sortie sur Xbox Series

: annonce de la date de sortie sur Xbox Series Nouveau jeu de Daniel Mullins Games (Inscryption)

(Inscryption) The First Berserker: Khazan (Nexon) : gameplay

(Nexon) : gameplay Prince of Persia The Lost Crown : trailer sur l’histoire

: trailer sur l’histoire SEGA : annonce mystérieuse (nouvelle ère, nouvelle énergie)

: annonce mystérieuse (nouvelle ère, nouvelle énergie) Sharkmob (Vampire: The Masquerade) : nouveau jeu en collaboration avec Level Infinite

(Vampire: The Masquerade) : nouveau jeu en collaboration avec Level Infinite Warhammer 40,000 Space Marine 2 : annonce de la date de sortie

: annonce de la date de sortie Metaphor ReFantazio d'ATLUS

d'ATLUS Jeu solo de Dead By Daylight par Supermassive

par Supermassive Annonces Xbox

Fortnite mode Rocket Racing

Guilty Gear -Strive : prochain personnage jouable

: prochain personnage jouable Warframe : nouvelle mise à jour

: nouvelle mise à jour The First Descendant : annonce

: annonce NVIDIA

The Outlast Trials

Le point sur les rumeurs des Game Awards 2023

Pour le reste des jeux présentés, les rumeurs vont de bon train, même si elles sont moins persistantes que les années précédentes. Quelques leaks ont cependant déjà fait surface. EA viendra visiblement compléter le catalogue de son label Originals avec une nouvelle production prometteuse, sur le papier. Son nom : Tales of Kenzera: ZAU, un jeu en 2.5D et en défilement horizontal qui s’inspirerait allègrement de la série Trine. Sa sortie serait prévue pour le 23 avril 2024 sur PS5, Xbox Series et PC. Aucune image de cette nouvelle production n’a été dévoilée, il faudra attendre ce soir pour découvrir sa direction artistique et ce qu’il a dans le ventre.

Au rayon des indépendants, un titre marquant devrait revenir avec un remake : Brothers: A Tale of Two Sons. Le premier jeu de Josef Fares, créateur de It Take Two, s’offrira visiblement une refonte graphique dix ans après sa sortie initiale. Les Game Awards 2023 semblent être préservés de leaks cette année, mais quelques rumeurs laissent entrevoir des annonces bien plus croustillantes. Parmi les plus attendues, la révélation du DLC d’Elden Ring : L'Ombre de l'Arbre-Monde. Les branches de développement du jeu ont en effet reçu plusieurs mises à jour consécutives. Des patchs loin d’être anodins, puisque la dernière fois que la version Steam du jeu en avait reçu, ils ont ensuite laissé place au DLC gratuit du Colisée. Il y a donc de grandes chances que le précédent GOTY revienne aux Game Awards 2023 pour enflammer toute une communauté qui attend désespérément du nouveau contenu.

Retours de licences et de jeux disparus

Cette édition pourrait aussi signer le retour de jeux disparus des radars comme Unknown 9: Awakening, le jeu narratif qui avait fait de l’œil à de nombreux joueurs en 2020 lors de son annonce, avant de complètement se faire oublier. Il est réapparu récemment dans un listing d'un organisme de classification, laissant présager une annonce imminente. Arkane Lyon devrait faire une annonce particulièrement attendue. Sept ans après la sortie du second épisode, le fleuron français serait prêt à annoncer la suite : Dishonored 3. Un opus qui pourrait explorer de nouvelles régions, pouvoirs et personnages, si l’on se fie aux précédentes déclarations du studio.

Et comment parler de rumeurs aux Game Awards 2023 sans évoquer le grand poto de Geoff Keighley : Hideo Kojima, qui a fait le déplacement jusqu'à Los Angeles. Reste à voir s’il donnera des nouvelles de Death Stranding 2, qui pourrait sortir l’année prochaine sur PS5, ou de son fameux projet avec Microsoft qui serait un certain Overdose. À moins qu’il vienne encore annoncer un podcast, avec lui on ne peut jamais être certain, mais tous les voyants sont au vert pour qu’il fasse sa grande annonce lors de la dixième cérémonie de son grand ami.

Les jeux pressentis pour la cérémonie

Les Game Awards 2023 devraient également mettre en lumière une poignée de jeux qui seront lancés en 2024 et au-delà. Plusieurs titres sont pressentis dont les nommés dans la catégorie des jeux les plus attendus. Square Enix pourrait revenir avec une nouvelle mise en bouche pour FF7 Rebirth, le fans n’étant jamais à court de bandes-annonces à décortiquer en détail. Peut-être que l’éditeur préfèrera mettre en avant l’un des DLC de FF16 à venir, d’autant que le jeu recevra une mise à jour le lendemain de la cérémonie. Puis il y a cette rumeur insistante autour de FF9 Remake. Le neuvième épisode aurait bien le droit à une petite refonte, moins importante que le septième ceci dit. Le créateur de la licence avait promis des annonces surprenantes non liées à Final Fantasy 7, peut-être que c’est ce projet ?

Émancipée de Square Enix pour tomber entre les griffes voraces d’Embracer, Lara Croft devait se montrer d’ici la fin de l’année selon une rumeur. Amazon pourrait marquer le coup en annonçant le prochain Tomb Raider, qui sont toujours confié à Crystal Dynamics. De son côté, Ubisoft pourrait profiter de l’événement pour mettre en lumière certaines de ses productions à venir. Skull & Bones aurait (encore) une date de sortie arrêtée en interne, peut-être qu’il tiendra à la révéler au grand public aux Game Awards 2023.

S’il y a peu d’espoirs pour en voir plus sur Assassin’s Creed Red, l’épisode au Japon, et encore moins pour Beyond Good & Evil 2, l’éditeur français pourrait célébrer la présence de Star Wars Outlaws dans les jeux les plus attendus de l’année prochaine en dévoilant de nouvelles images. Dans la galaxie lointaine, très lointaine, un jeu est également en préparation chez Quantic Dream. Si on peut faire sa liste de Noël avant l’heure, alors on y ajoute volontiers Star Wars Eclipse. Les constructeurs majeurs pourraient aussi profiter de l’aura de la cérémonie pour donner un avant-goût de leur portfolio de l’année prochaine. Sony a quelques cartouches sous le coude comme des DLC pour Marvel’s Spider-Man 2, Marvel’s Wolverine ou encore Rise of the Ronin. Xbox a aussi de nombreux chantiers en cours, dont le reboot de Perfect Dark et Contreband qui se font encore bien discret.

Les jeux que l'on pourrait voir aux Game Awards 2023

Hades 2

La scène indépendante sera évidemment mise à l’honneur pendant ces Game Awards 2023. On espère que Hades 2 ou encore un certain Hollow Knight : Silksong y feront une apparition remarquée. Les prétendants ne manquent clairement pas, donc voici une petite liste non exhaustive des jeux qui pourraient se montrer, ou en tout cas que l’on aimerait voir aux Game Awards :