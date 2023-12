Les Game Awards 2023 c'est terminé et on a enfin la liste des grands gagnants dans chaque catégorie. Alors, qui est le GOTY 2023 ? Surprise ou pas ?

C’est le grand soir, la cérémonie des Game Awards 2023 a, comme d’habitude, fait rêver les joueurs avec une quantité astronomique d’annonces. Beaucoup de jeux, de nouveautés, quelques surprises… Geoff Keighley a mis le paquet pour les 10 ans de son rendez-vous annuel désormais devenu un véritable show sur patte.

La liste complète des grands vainqueurs des Game Awards 2023

Mais entre les trailers, les vidéos de gameplay et les annonces, il y a de très nombreux prix qui sont remis aux meilleurs jeux de l’année et à quelques personnalités marquantes de notre médium favori. Zelda Tears of the Kingdom, Baldur’s Gate 3, Diablo 4, Gran Turismo 7, Alan Wake 2, Resident Evil 4, Mario Wonder, Marvel’s Spider-Man 2, Hi-Fi Rush, Terra Nil et tellement d’autres ont été nominés dans différentes catégories. Et on sait qui a enfin remporté le gros dans chacune d’elles et qui est l’heureux GOTY 2023.

Sans surprise, c'est Baldur's Gate 3 qui rafle la mise et devient le GOTY 2023 avec plusieurs autres trophées d'ailleurs. Larian, très ému, a reçu la récompense ultime lors de la cérémonie au nez et à la barbe de titres titanesques comme Resident Evil 4 ou encore Marvel's Spider-Man 2. Alan Wake 2, en bon second, rafle lui aussi un bon paquet de titres, dont celui de la meilleure réalisation. De bien belles récompenses pour des jeux hors norme. 2023 aura été une année particulièrement chargée en bons jeux, espérons que 2024 soit à la hauteur.

Jeu de l'Année, le fameux GOTY

Baldur's Gate 3 - GAGNANT -

Alan Wake II

Marvel's Spider-Man 2

Super Mario Bros Wonder

Zelda : Tears of the Kingdom

Resident Evil 4 Remake

Choix des joueurs

Baldur's Gate 3 - GAGNANT -

Marvel's Spider-Man 2

Genshin Impact

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Zelda Tears of the Kingdom

Meilleure Réalisation

Alan Wake 2 - GAGNANT -

Baldur's Gate 3

Marvel's Spider-Man 2

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Meilleure Narration

Alan Wake 2 - GAGNANT -

Baldur's Gate 3

Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty

Final Fantasy XVI

Marvel's Spider-Man 2

Meilleure Direction Artistique

Alan Wake 2 - GAGNANT -

Hi-Fi Rush

Lies of P

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Meilleure Musique

Alan Wake 2, par Petri Alanko

Baldur's Gate 3, par Borislav Slavov

Final Fantasy XVI, par Masayoshi Soken - GAGNANT -

Hi-Fi Rush, par Shuichi Kobori

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, par la Nintendo Sound Team

Meilleur Design Audio

Alan Wake 2

Dead Space

Hi-Fi Rush - GAGNANT -

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4

Meilleure Performance

Ben Starr, Final Fantasy XVI

Cameron Monaghan, Star Wars: Jedi Survivor

Idris Elba, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Melanie Liburd, Alan Wake 2

Neil Newbon, Baldur's Gate 3 - GAGNANT -

Yuri Lowenthal, Marvel's Spider-Man 2

Meilleur « Games for Impact » (jeu transportant un message social, écologique, etc.)

A Space for the Unbound

Chants of Sennaar

Goodbye Volcano High

Tchia - GAGNANT -

Terra Nil

Venba

Meilleur Jeu Service/Support

Apex Legends

Cyberpunk 2077 - GAGNANT -

Final Fantasy XIV

Fortnite

Genshin Impact

Meilleur support de la communauté

Baldur's Gate 3 - GAGNANT -

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Final Fantasy XIV

No Man's Sky

Meilleur Jeu Indépendant

Cocoon

Dave the Diver

Dredge

Sea of Stars -GAGNANT-

Viewfinder

Meilleur Premier Jeu Indépendant

Cocoon - GAGNANT-

Dredge

Pizza Tower

Venba

Viewfinder

Innovation dans l'Accessibilité

Diablo 4

Forza Motorsport - GAGNANT -

Hi-Fi Rush

Marvel's Spider-Man 2

Mortal Kombat 1

Street Fighter 6

Meilleur Jeu Mobile

Final Fantasy VII : Ever Crisis

Hello Kitty Island Adventure

Honkai Star Rail - GAGNANT -

Monster Hunter Now

Terra Nil

Meilleur Jeu VR/AR

Gran Turismo 7

Horizon : Call of the Mountain

Humanity

Resident Evil Village: VR Mode - GAGNANT -

Synapse

Meilleur Jeu d'Action

Armored Core VI : Fires of Rubicon - GAGNANT -

Dead Island 2

Ghostrunner 2

Hi-Fi Rush

Remnant 2

Meilleur Jeu d'Action / Aventure

Alan Wake 2

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4

Star Wars : Jedi Survivor

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom - GAGNANT -

Meilleur RPG

Baldur's Gate 3 - GAGNANT -

Final Fantasy XVI

Lies of P

Sea of Stars

Starfield

Meilleur Jeu de Combat

God of Rock

Mortal Kombat 1

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Pocket Bravery

Street Fighter 6 - GAGNANT -

Meilleur Jeu pour la Famille

Disney Illusion Island

Party Animals

Pikmin 4

Sonic Superstars

Super Mario Bros. Wonder - GAGNANT -

Meilleur Jeu de Simulation / Stratégie

Advance Wars 1+2 : Reboot Camp

Cities Skylines 2

Company of Heroes 3

Fire Emblem Engage

Pikmin 4 - GAGNANT -

Meilleur Jeu de Sport / Course

EA Sports FC 24

F1 23

Forza Motorsport - GAGNANT -

Hot Wheels Unleashed 2 : Turbocharged

The Crew Motorfest

Meilleur Multijoueur

Baldur's Gate 3 - GAGNANT -

Diablo 4

Party Animals

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

Meilleure Adaptation

Castlevania Nocturne

Gran Turismo

The Last of Us - GAGNANT -

The Super Mario Bros. Movie

Twisted Metal

Jeu le plus Attendu

Final Fantasy VII Rebirth - GAGNANT -

Hades II

Like a Dragon : Infinite Wealth

Star Wars Outlaws

Tekken 8

Créateur de Contenu de l'Année

Ironmouse - GAGNANT(E) -

People Make Games

Quackity

Spreen

SypherPK

Meilleur Jeu eSports

Counter-Strike 2

Dota 2

League of Legends

PUBG : Battlegrounds

Valorant - GAGNANT -

Meilleur Athlète eSports

Lee "Faker" Sang-hyeok - GAGNANT -

Mathieu "Zywoo" Herbaut

Max "Demon1" Mazanov

Paco "Hydra" Rusiewiez

Park "Ruler" Jae-hyuk

Phillip "Imperialhal" Dosen

Meilleur Equipe eSports

Evil Geniuses (Valorant)

Fnatic (Valorant)

Gaimin Gladiators (Dota 2)

JD Gaming (League of Legends) - GAGNANT -

Team Vitality (Counter-Strike)

Meilleur Coach eSports

Christine "Potter" Chi - GAGNANT -

Danny "Zonic" Sorensen

Jordan "Gunba" Graham

Remy "XTQZZZ" Quoniam

Yoon "Homme" Sung-young

Meilleur Evènement eSports