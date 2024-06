Le Future Games Show 2024 n'avait pas à rougir face au Summer Game Fest et nous a bombardé d'annonces et de belles surprises ! Voici le grand récap des plus grosses annonce de la soirée.

C’est bientôt l’été, on commence à avoir pas mal de soleil et il fait chaud ! La période estivale arrive à grands pas et pour les joueurs du monde entier, elle commence sur les chapeaux de roue avec le Summer Game Fest 2024. En plus d’une grosse cérémonie, plusieurs autres événements gravitent autour avec chacun une tonne d’annonces dans sa besace. Le 8 juin, par exemple, c’était la journée du Wholesome Direct avec pas moins de 70 jeux annoncés, ainsi que du Future Games Show, lui aussi bien chargé en annonces.

Les grosses annonces du Futur Games Show 2024, avec de très très belles surprises !

Jeux indé, jeux AAA ou énormes blockbusters, le Future Games Show 2024 a fait le plein d’annonces en tout genre. L’événement n’avait rien à envier aux grosses conférences tant il y avait de choses à découvrir. Pendant près de 2 heures de live, la conférence a été animée par tout un tas de bandes annonces, des surprises et beaucoup de gameplay.

Des jeux très surprenants comme Nobody Wants to Die ou encore Once Human sont venus se montrer, accompagnés de jolies surprises comme l'annonce d'un nouveau Deliver Us ou encore de Starship Troopers Extermination, qui compte bien venir faire du coude à coude avec Helldivers 2. Le très (trop?) réaliste BodyCam était lui aussi présent, tout comme Warhammer Space Marine 2, qui nous en a mis plein la vue. Il est partout celui-ci. Enfin, Netflix nous a annoncé une tonne de jeux en une simple bande-annonce, tandis que les développeurs de The Quarry et Until Dawn étaient présents pour parler de leur prochain bébé, The Casting of Frank Stone, leur prochain jeu narratif et horrifique dans l'univers de Dead by Daylight.

Nobody Wants to Die LA plus belle surprise de la conférence, à surveiller de près

On a notamment pu découvrir le surprenant et assez incroyable Nobody Wants to Die, un polar noir dans un New York futuriste dystopique. Un jeu développé depuis près de 6 ans par le studio Critical Hit Games et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est ultra prometteur. Le jeu est attendu cette année sur PC et consoles mais n’a pas encore de date de sortie. À surveiller de très, très près.

Once Human, un jeu de survie ultra prometteur qui arrive bientôt !

Le très surprenant Once Human, qui avait déjà fait sensation lors de son annonce, est lui aussi revenu pour donner de ses nouvelles. Un jeu de survie en monde ouvert jouable en solo ou en coopération qui nous propulse dans un univers post-apocalyptique où rôdent des entités tout droit sorties de nos cauchemars. Ça change des zombies. Le jeu est attendu sur PC dès le 9 juillet. De plus, une bêta ouverte sera mise en ligne dès le 10 juin sur Steam.

Screenbound, un plateformer au concept incroyable

Crescent Moon Games et Those Dang Games sont passés au Future Games Show pour nous présenter leur jeu, ScreenBounder. Un petit jeu de plateforme en vue subjective qui offre un concept encore jamais vu. Si l’on évolue principalement en vue à la première personne dans un univers en 3D, notre protagoniste tient également dans ses mains une console portable qui le représente en 2D et nous servira ici de second écran. Il sera ainsi possible de jouer avec les perspectives pour parcourir les niveaux. Un jeu qui s’annonce très frais et qui débarquera plus tard dans l’année sur PC via Steam.

Deliver Us Home, un troisième jeu est en route !

KeokeN a également choisi le Future Games Show pour venir présenter son prochain gros titre. Après Deliver Us the Moon et Deliver Us Mars, le studio annonce l’arrivée d’un troisième volet : Deliver Us Home. Pour le moment, le jeu n’est qu’à l’état de projet et sa campagne Kickstarter commencera dès le 11 juin prochain. Les jeux Deliver Us, désormais devenus une franchise, sont des jeux narratifs et atmosphériques qui ont été salués pour leur ambiance justement. L’arrivée d’un nouveau jeu est donc une bonne nouvelle pour les fans.

Warhammer Space Marine 2, toujours aussi impressionnant lors du Future Games Show 2024

Jeu de tir coopératif et ultra impressionnant, Warhammer Space Marine 2 était lui aussi là pour parler un peu de lui. Durant près de 2 minutes, le jeu nous a dévoilé pas mal de gameplay en nous parlant un peu de ses mécaniques de jeu. Utilisation de pétoires XXL, combats hyper viscéraux au corps-à-corps… oui, ça va être un bain de sang. Le jeu promet d’être intense et devrait également nous faire voir du pays. Les extraits de gameplay nous dévoilent d’ores et déjà plusieurs environnements très détaillés… ça promet. Warhammer Space Marine 2 est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series le 9 septembre prochain.

The Casting of Frank Stone, le prochain jeu de Supermassive (Until Dawn) dans l'univers de Dead by Daylight

Toujours aussi prometteur, The Casting of Frank Stone est venu se dévoiler davantage lors du Future Games Show 2024. Behaviour, papa de Dead by Daylight, se dit heureux de pouvoir développer cette facette encore méconnue de leur célèbre univers horrifique et que l'expérience de Supermassive dans le domaine paraissait alors comme une évidence pour un tel projet. De son côté, le studio qui a donné naissance à Until Dawn et The Quarry se dit content d’avoir entre les mains un univers comme celui de DbD. Ils déclarent également que The Casting of Frank Stone serait un jeu dans la plus pure tradition du studio. On doit s’attendre à sursauter, à beaucoup de narration et à de nombreux choix qui pourront totalement changer le destin des protagonistes. Prometteur. The Casting of Frank Stone est attendu dans l'année si tout va bien sur consoles et PC.

Starship Troopers Extermination, futur concurrent sérieux de Helldivers 2 ?

Des soldats suréquipés, de grosses pétoires, des insectes géants à dézinguer par paquets de 1000 et de la propagande outrancière… Non, ce n’est pas du Helldivers 2, mais bel et bien le retour fracassant de son illustre modèle, la licence Starship Troopers. Film de science-fiction culte pour beaucoup, la franchise n’a jamais vraiment brillé en jeu vidéo malgré quelques essais. Mais qu’à cela ne tienne, Starship Troopers Extermination arrive et compte bien renverser la vapeur avec sa version 1.0. Après des mois d’early access, le jeu est enfin prêt à prendre les armes. Un FPS ultra bourrin jouable en coop et qui mêlera carnage à l’ancienne et tower defense avec des avant-postes à renforcer et à défendre. On tient peut-être là un concurrent tout à fait sérieux de Helldivers 2. À voir. Starship Troopers Extermination est attendu sur consoles et PC en version 1.0 le 11 octobre prochain.

La rediffusion du Future Games Show 2024

Pour découvrir l'intégralité de la conférence, rien de mieux que de jeter un œil à la rediffusion de celle-ci. Au menu, des jeux qui arrivent sur Netflix, une tonne de jeux indés et quelques extraits de gameplay pour des jeux tendance comme Body Cam justement.