Les amateurs de jeux de survie en milieu glacial attendaient avec impatience des nouvelles de Frostpunk 2. Et il semblerait que leur patience sera récompensée par une expérience encore plus riche et captivante. Mais hélas, on peut aussi apprendre une très mauvaise nouvelle dans le même temps. Car comme toujours, le jeu vidéo est une affaire de choix.

Frostpunk 2 prend du retard

En fait, le très attendu Frostpunk 2, initialement prévu pour cet été au 25 juillet, voit sa date de sortie reportée au 20 septembre 2024. Cette décision difficile a été annoncée par les développeurs dans un message détaillé publié sur Steam le 27 juin 2024.

Jakub Stokalski, Directeur de la conception, et Lukasz Juszczyk, Directeur artistique, ont expliqué les raisons de ce report. Après avoir analysé les retours de la bêta, où le jeu a reçu une note moyenne de 8 sur 10, l'équipe a décidé qu'un délai supplémentaire était nécessaire pour peaufiner le jeu. Les retours des joueurs ont souligné des aspects appréciés mais ont aussi mis en lumière des domaines nécessitant des améliorations.

Améliorations Prévues

Ainsi, ce temps supplémentaire permettra aux développeurs d'apporter des améliorations significatives à plusieurs niveaux sur Frostpunk 2.

Mécanismes de Jeu : pour commencer, de nouvelles fonctionnalités et ajustements seront intégrés pour enrichir l'expérience de jeu.

: pour commencer, de nouvelles fonctionnalités et ajustements seront intégrés pour enrichir l'expérience de jeu. Interface Utilisateur (UI) et Expérience Utilisateur (UX) : une révision approfondie de l'interface et de l'expérience utilisateur est prévue pour rendre le jeu plus intuitif et agréable.

: une révision approfondie de l'interface et de l'expérience utilisateur est prévue pour rendre le jeu plus intuitif et agréable. Zoom Stories : une fonctionnalité très demandée par la communauté sera implémentée. Permettant une immersion encore plus grande dans l'univers de Frostpunk.

Une Décision Réfléchie

Enfin, les développeurs de Frostpunk 2 ont souligné que cette décision, bien que difficile, est cruciale pour garantir la meilleure qualité possible au lancement. Ils ont remercié la communauté pour son soutien et ses retours constructifs. Qui ont été essentiels pour prioriser les améliorations nécessaires.