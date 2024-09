Frostpunk 2, la suite tant attendue du jeu de gestion post-apocalyptique de 11 bit studios, vient de recevoir une mise à jour technique. Ce correctif vise à résoudre plusieurs problèmes rencontrés par les joueurs, notamment des soucis audio et de performance. Voici ce qui change.

Frostpunk 2 s'offre une mise à jour

L'un des principaux bugs concernés par cette mise à jour affectait l'audio. Certains joueurs sur PC ont signalé des crépitements sonores dus à une utilisation excessive du CPU. Grâce à ce correctif, ce problème est désormais réglé, et les utilisateurs sur MacOS devraient également bénéficier d'une meilleure stabilité.

Le mode sombre, qui causait des ralentissements sur les deuxième et troisième vitesses du jeu, a été optimisé. Désormais, il est possible de jouer à ces vitesses sans perte de performance. De plus, l'affichage des messages de la ville a été amélioré, garantissant une meilleure fluidité lors de leur apparition.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de cartes Nvidia Quadro ! Ils peuvent désormais profiter du DLSS, la technologie qui améliore les performances graphiques. D'autres petits ajustements ont également été apportés, comme la correction de bâtiments apparaissant dans les mauvaises catégories et un problème de volume sonore excessif sur l’écran d’introduction.

L’équipe de développement travaille toujours sur des optimisations pour DirectX 12.x et des améliorations supplémentaires pour l’audio. Ces ajustements devraient arriver dans les prochains correctifs. Les développeurs restent aussi très attentifs aux retours des joueurs pour ajuster encore davantage le jeu.

Depuis sa sortie, Frostpunk 2 connaît un véritable succès. Avec plus de 350 000 copies vendues, le jeu a déjà remboursé ses coûts de production et de marketing. Cela montre à quel point la communauté de joueurs est investie dans cette suite, qui apporte de nouvelles mécaniques de jeu et une échelle encore plus ambitieuse. L'équipe de développement semble réellement vouloir offrir un suivi conséquent à son jeu de gestion/survie, comme ce fut le cas pour le premier épisode, qui a également bénéficié d'une longue et fructueuse vie.

Source : 11 bit Studios