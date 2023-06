Les amateurs de gestion pourront se faire plaisir en découvrant la toute nouvelle bande annonce de Frostpunk 2, suite directe du très acclamé jeu de 11 bit studios qui est sorti en 2018. Comme on pouvait s'en douter il s'agit toujours d'un titre de gestion post-apocalyptique. Vous incarnez le dirigeant d'une métropole avide de ressources, que l'on pourrait clairement qualifier de dictateur et ensuite libre à vous de faire prospérer votre ville comme bon vous semble...

Frostpunk 2, quoi de neuf ?

Les informations sont encore assez maigres sur le jeu en terme de mécanique mais sachez que le tout se déroule trente ans après la violente tempête qui a conclu le premier chapitre de l'histoire du premier épisode. La Ville qui est installée autour du générateur et de sa chaleur grandit et progresse au fil des années. Jakub Stokalski, codirecteur de Frostpunk 2 déclare :

Ce que nous voulons offrir aux joueurs, c'est une expérience qui va bien au-delà de celle du Frostpunk original. Avec une équipe de près de 70 personnes qui continue de s'agrandir, nous disposons de davantage de main-d'œuvre pour nous concentrer sur tous les aspects du jeu, qu'il s'agisse de la mise à l'échelle, de la valeur de production ou de la qualité de l'interface utilisateur, mais notre ambition est de faire plus qu'une simple suite.

Même si pour le moment il ne s'agit que d'une bande annonce en CGI (visible ci-dessus) sans aucune trace de gameplay, le jeu promet déja de gros changements en terme de technique. Reste maintenant à voir jusqu'à quel point. Le jeu est prévu sur PC pour 2024 et vous pouvez d'ors et déjà l'ajouter à votre liste de souhait sur Steam si vous voulez en savoir plus au fil des mois.

Qu'attendez-vous de cette suite de Frostpunk ? Souhaitez-vous l'ajout d'une mécanique en particulier ou d'une nouveauté ?