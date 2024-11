Frostpunk 2 dévoile une feuille de route pour ses contenus à venir, et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela fait déjà rêver. La suite de l’aventure s’annonce grandiose !

Depuis sa sortie en septembre, Frostpunk 2 continue de séduire les fans de jeux de survie et de construction. Avec un univers glacial, des choix déchirants et une ambiance captivante, le jeu a marqué les esprits. Mais 11 bit studios ne compte pas s’arrêter là. Le studio a dévoilé sa feuille de route pour 2025, et les nouveautés annoncées promettent d’enrichir encore davantage l’expérience. Mises à jour, DLC, sortie sur consoles… Frostpunk 2 semble prêt à continuer de conquérir les joueurs.

Des mises à jour pour améliorer l’expérience de Frostpunk 2

Bonne nouvelle pour les fans de Frostpunk 2 : une grande mise à jour est prévue en 2025. Elle apportera des améliorations basées sur les retours des joueurs. On parle de corrections de bugs, de nouveautés dans les mécaniques de jeu et d’ajustements pour rendre le gameplay encore plus fluide.

C’est une preuve que 11 bit studios reste à l’écoute de sa communauté. L’objectif ? Offrir une expérience toujours plus immersive dans ce monde impitoyable où chaque décision compte. Pour ceux qui jouent sur console, Frostpunk 2 débarquera enfin sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S en 2025. Bien qu’aucune date précise n’ait encore été donnée, cette sortie est très attendue. Elle permettra à un public encore plus large de découvrir ce titre incontournable.

Trois DLC pour étoffer l’histoire

L’année 2025 sera également marquée par l’arrivée de trois DLC majeurs. Chacun promet d’ajouter de nouvelles couches à l’univers déjà riche du jeu.

Spectrum : ce premier DLC introduira des éléments narratifs inédits et des mécaniques supplémentaires.

: ce premier DLC introduira des éléments narratifs inédits et des mécaniques supplémentaires. Aurora : peu d’informations pour l’instant, mais on peut s’attendre à une expansion de l’univers.

: peu d’informations pour l’instant, mais on peut s’attendre à une expansion de l’univers. Un troisième DLC encore mystérieux : prévu pour la fin de l’année, il reste à surveiller.

Ces DLC viendront compléter l’expérience de base avec des histoires nouvelles et des défis encore plus complexes. Avec ces annonces, 11 bit studios montre qu’il s’investit pleinement dans l’avenir de Frostpunk 2. Les développeurs ne se contentent pas d’un simple jeu, mais cherchent à en faire une expérience durable, capable d’évoluer avec les attentes des joueurs.

Source : 11 bits Studio