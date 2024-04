Les amateurs de jeux de gestion et de stratégie en tout genre vont pouvoir faire la fête, puisque Frostpunk 2 va bientôt être jouable, le tout en respectant quelques conditions.

Parmi les jeux de gestion les plus attendus, on peut bien évidemment citer Frostpunk 2. Après la réussite du premier épisode, il fallait bien qu'une suite paraisse un jour et justement elle est en bonne route. Pour que tout le monde se forge un avis dessus, les développeurs annoncent une très belle surprise pour la communauté. Mieux qu'une simple démo !

Frostpunk 2 bientôt jouable

La suite tant attendue de l'univers glacial de Frostpunk se profile à l'horizon avec l'annonce d'une phase de bêta accessible dès le 15 avril pour les joueurs ayant opté pour la précommande de l'édition Digital Deluxe. Cette nouvelle itération promet une immersion renouvelée dans les étendues impitoyables des Frostlands, où la survie de l'humanité se heurte désormais à sa quête de pouvoir.

Développé par 11 Bit Studios, Frostpunk 2 transporte les joueurs trente années après les événements cataclysmiques du premier opus. La société humaine, ayant échappé de peu à l'extinction, s'est adaptée à une existence précaire, troquant la dépendance au charbon pour une nouvelle ère propulsée par l'huile. Cette transition énergétique n'est cependant pas sans conséquences, exacerbant les tensions internes et la compétition pour les ressources vitales dans une métropole toujours assoiffée d'expansion.

La bêta, ouverte du 15 au 22 avril, invite les joueurs à découvrir un aperçu du mode Utopia Builder, un terrain de jeu sandbox où chaque décision pèse lourd sur l'avenir de la cité. Selon les créateurs, cette phase de test offre un avant-goût des défis et des dilemmes moraux à résoudre dans la quête d'une harmonie précaire entre progrès technique et préservation de l'humanité. En attendant, si vous voulez un autre avis, vous pouvez aller faire un tour sur notre preview à ce sujet. Le jeu est assez ambitieux, allant bien au-delà d'un simple Frostpunk 1.5.