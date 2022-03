À l'heure où les titres FromSoftware sont détournés pour créer des débats sur la difficulté, Hidetaka Miyazaki (Elden Ring, Blooborne...) ne lâche rien et revendique l'identité du studio. Le mode facile, ce n'est pas pour demain !

"Vous avez péri", un écran vu par tous les joueurs de titres FromSoftware. Si certains s'en accommodent parfaitement, comprenant la vision de ces productions, d'autres rejettent en bloc cette exigence. Eh bien pour la seconde catégorie, il va falloir s'y faire...

Hidetaka Miyazaki, président et de game director du studio, et ses équipes ne sont pas prêtes d'abandonner la difficulté. C'est leur ADN.

peut-on lire dans les colonnes du New York Times.

Lui-même ne se considère pas comme un PGM :

Je meurs beaucoup. C'est pourquoi, dans mon travail, je veux répondre à la question : si la mort doit être plus qu'un marqueur d'échec, comment lui donner du sens ? Comment rendre la mort agréable ? Quand je joue à ces jeux, je me dis que c'est de cette façon que j'aimerais mourir - d'une manière amusante, intéressante ou qui façonne une histoire que je pourrais partager. La mort et la renaissance, l'épreuve et le dépassement - nous voulons que ce soit un cycle agréable. Dans la vie, la mort est une chose terrible. Dans le jeu, ça peut être autre chose.