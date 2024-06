Depuis peu, les fans de Forza Motorsport ont une raison supplémentaire de se réjouir. Une surprise attend les joueurs sur Steam, et elle est entièrement gratuite. Comme on le sait, sur la plateforme de Valve, il est souvent possible de récupérer des contenus sans dépenser un sou. C'est une belle opportunité de remercier la communauté, tout simplement

Forza Motorsport régale

Le contenu en question est la voiture Porsche 963 Combo qui est désormais disponible gratuitement. Habituellement proposée au prix de 4,99 euros, cette offre exceptionnelle ne manquera pas de séduire les amateurs de ce jeu de course emblématique. Mais qu'est-ce qui rend cette voiture si spéciale, et pourquoi cette offre est-elle un événement à ne pas manquer ?

La Porsche 963 Combo est reconnue pour ses performances et son design élégant. Dans Forza Motorsport, elle est prisée pour ses capacités sur piste, offrant aux joueurs une expérience de conduite réaliste et immersive. Sa gratuité temporaire permet aux utilisateurs d'essayer cette voiture sans débourser un centime. Pour obtenir la Porsche 963 Combo gratuitement, il suffit de se connecter à Steam. Et de se rendre sur la page du jeu Forza Motorsport. La voiture peut être téléchargée sans coût supplémentaire pendant la durée de l'offre.

La Porsche 963 est une voiture de course développée pour la catégorie LMDh (Le Mans Daytona hybrid). Elle a été conçue pour participer aux courses d'endurance les plus prestigieuses au monde. Notamment les 24 Heures du Mans et le Championnat du Monde d'Endurance FIA. La 963 est équipée d'un moteur V8 biturbo de 4,6 litres, dérivé de la Porsche 918 Spyder, et d'un système hybride. Ce bolide est le fruit de la collaboration entre Porsche et Multimatic. Un fabricant canadien de composants automobiles et d'ingénierie de course.

Avec une puissance combinée de plus de 680 chevaux, la Porsche 963 est capable de performances impressionnantes, tant en vitesse qu'en maniabilité. Bref, une voiture de qualité. Très clairement.