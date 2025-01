Forza Motorsport fait le plein de véhicules et de nouveautés dans sa toute dernière mise à jour. On peut vous dire que les fans vont adorer tout ce qui les attend.

Depuis 2023, la Xbox vrombit au rythme des moteurs de Forza Motorsport. Si vous n'avez toujours pas pris part à la course, il n'est jamais trop tard ! D'autant plus que le jeu de Turn 10 Studios vient d'accueillir une toute nouvelle mise à jour gratuite. Que vous jouiez sur Xbox Series X|S ou PC, entrez dès maintenant en piste pour découvrir tout ce qui vous attend dans l'Update 16. Au programme : de nouveaux véhicules et des changements que beaucoup vont apprécier.

Depuis son lancement, Forza Motorsport multiplie les mises à jour. Ce faisant, Turn 10 ne cesse de proposer une expérience toujours plus dense, notamment avec une quantité de véhicules toujours croissante. L'Update 16 ne change pas la tradition et vous offre tout un tas de nouvelles voitures à piloter. Ce sont les fans de BMW qui vont être contents :

BMW n° 25 BMW Team RLL M Hybrid V8 2023

BMW M2 n° 91 Formula Drift 2020

BMW M6 Coupé 2010

BMW M5 2009

BMW M3 2008

BMW M5 2003

BMW M4 Coupé 2014

BMW n° 15 BMW Motorsport V12 LMR 1999

En outre, deux carrières vont vous faire courir, centrées autour de la marque allemande. Alors, prenez part au BMW Tour pour remporter une BMW n° 96 Turner Motorsports M4 GT3 2023. L'Open Class Tour vous attend également avec une BMW 3.0 CSL n° 1976 à la clef.

BMW 96 M4 GT 3. © Turn 10 Studios / Xbox Game Studios

De même, quatre séries multijoueurs sont placées sous le feu des projecteurs. Allumez le moteur, elles n'attendent que vous :

BMW Challenge Series

Lexus RCF Spec Series

Forza GT Multi-Class Series

Community Choice Series

Une version encore plus nette

Avec son Update 16, Forza Motorsport ne se contente pas d'ajouter des véhicules et des défis. Le jeu en profite en plus pour proposer un meilleur équilibrage des Spec Series. Ainsi, sensations devraient n'en être que plus précises et adaptées aux véhicules choisis.

De manière générale, plusieurs éléments esthétiques ont été ajoutés. Par exemple, la Porsche 911 GT3 2021 s'octroie un nouveau système audio. Aussi, quatre lieux voient pareillement leur design d'origine rétabli. Il s'agit de Hakone, Homespace et Homestead-Miami Speedway et Maple Valley. Voilà donc une belle mise à jour à découvrir sans attendre !