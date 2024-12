Cette nouvelle mise à jour majeure de Forza Motorsport est disponible depuis hier, le 9 décembre, sur PC et Xbox Series X/S. Comme les précédentes, celle-ci ajoute à la simulation automobile de Turn 10 sont lot de contenus gratuits comme des circuits et véhicules, ainsi que de nombreux ajustements et correctifs demandés par la communauté, notamment pour être encore plus beau sur PC. On fait un tour de piste de ses apports.

Une nouvelle mise à jour de Forza Motorsport qui en a sous le capot

Forza Motorsport a fêté en octobre dernier son premier anniversaire et continue de rouler des mécaniques grâce à d'énormes mises à jour. Comme les précédentes, elle mélange nouveaux contenus gratuits et améliorations/correctifs. Sur le premier plan il est notamment question du grand retour de l'iconique circuit Mount Panorama, ainsi que de l'Australian Tour et l'Open Class Tour comme nouvelles carrières. Les terminer octroiera les récompenses respectives suivantes : 2013 Holden #10 Xbox Racing Team Commodore VF et 2011 Holden HSV GTS.

Avec sa quinzième mise à jour, Forza Motorsport accueille enfin les voitures suivants en Showroom, Spotlight et pour le multijoueur dans le cadre des Forza AUS Series :

2016 Formula Drift #530 HSV Mallo Gen-F (Showroom)

2014 Ford FPV Limited Edition Pursuit Ute (Showroom)

1985 HDT Commodore Group A (Showroom)

1991 Holden HSV Commodore Gorup A SV (Spotlight)

2014 HSV Limited Edition GEN-F GTS Maloo (Spotlight)

Ferra FXX Spec Series + Track Boy Series (Multijoueur)

Sur le circuit des améliorations et correctifs, la dernière mise à jour de Forza Motorsport est également bien fournie. On peut notamment citer l'arrivée très attendue de l'Illumination Globale par Ray Tracing sur PC pour y être plus beau encore. Cette plateforme profite également d'une meilleure optimisation du processeur. En multijoueur, il sera également possible d'améliorer ses véhicules, et l'IA Drivatar gagne encore en efficaité, tout en étant enfin plus sensible à des routes mouillées. Enfin, le son des voitures suivantes connaît une agréable amélioration :

1991 BMW M3

1994 Ferrari F355 Berlinetta

2013 Ferrari La Ferrari

2015 Ferrari F12 TDF

2017 Ferrari 812 Superfast

2015 McLaren P1 GTR

Vous trouverez tout le détail sur ces éléments via le résumé ci-dessous, posté notamment sur le compte X.com Forza Support, ainsi que notes de patch complètes sur le site officiel du jeu dans la rubrique éponyme (en anglais, toutefois). À noter que la seizième mise à jour majeure du jeu arrivera en janvier, avec comme thème principal BMW.

© Turn 10 Studios / Microsoft

Source : Support Forza Motorsport