Sorti le 10 octobre 2023 sur PC, Xbox Series et le Xbox Game Pass, Forza Motorsport s'est depuis peaufiné avec neuf mises à jour majeures. La dernière en date, déployée le 10 juin, se montrait riche en ajouts et correctifs. Mais beaucoup ont relevé bien plus tard des changements non documentés dans les notes du patch, qui sont pourtant très bénéfique au dernier jeu de la licence de simulation automobile désormais iconique.

Des changements cachés dans le moteur de Forza Motorsport

Le patch 9 de Forza Motorsport comportait de nombreux ajouts, comme de nouveaux véhicules et événements, ainsi que des nouvelles fonctionnalités. Il comprenait également son lot de correctifs et d'améliorations des performances. Sur ce terrain pourtant, des joueurs ont relevé avec un peu de retard des changements non précisés par Turn 10 Studios. Tous s'accordent pourtant à dire que la simulation automobile de Xbox se porte mieux que jamais grâce à eux, tant sur PC que sur Xbox Series.

Ceux-ci s'intéressent à la partie visuelle de Forza Motorsport. Il est notamment question de tons de couleurs plus marqués, ainsi que des améliorations sur l'aspect visuel de l'atmosphère, de la météo, du cycle jour/nuit, du ciel, ou encore de meilleurs effets pour le ray tracing. Le titre se montre enfin plus net depuis sa dernière mise à jour. Certains joueurs estiment même que le jeu de Turn 10 Studios serait désormais plus beau que jamais, avec un rendu se rapprochant enfin de ceux aperçus dans les trailers présentés l'année dernière.

Nous pouvons mieux nous rendre compte des différences suite à ces ajouts cachés de la dernière mise à jour de Forza Motorsport grâce à la vidéo comparative ci-dessous. Celle-ci se montre par ailleurs très complète, présentant des changements notables sur chacun des circuits du jeu. Doucement mais sûrement, la simulation automobile des écuries Xbox se rapproche donc de la plus réussie du genre sur le plan visuel. Pour de nombreux fans, ne manque plus qu'une amélioration du matchmaking pour en faire LA meilleure simulation automobile à ce jour. Pour cela, il faudra toutefois attendre de futures mises à jour.