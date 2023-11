Les détenteurs de Forza Motorsport l'attendaient, et ça y est, une bonne partie de la mise à jour 2.0 a été dévoilée. Avec celle-ci, Turn 10 Studios souhaite mettre fin à un certain nombre de bugs qui continuent d'impacter l'expérience de jeu. Mais ce n'est pas tout. Ce ne serait pas forcément très excitant s'il n'y avait pas une petite surprise en réserve. Et justement, les développeurs ont prévu le coup, et de belles nouveautés accompagneront la sortie du patch.

Forza Mortorsport trace les bugs et ajoute du nouveau contenu !

Avant même d'entamer la liste des modifications qui seront apportées à Forza Motorsport, parlons de l'un des ajouts attendus par certains joueurs : le nouveau circuit Yas Marina. Cette piste inédite, offrant « 4 tracés uniques à maîtriser », se situe sur l'île de Yas aux Emirats arabes unis. Pour information, c'est le second circuit de Formule 1 qui a été implanté au Moyen-Orient, ce qui lui donne une réputation toute particulière. Eh bien, le 14 novembre prochain, vous allez pouvoir le parcourir avec les nouveaux bolides qui entreront en scène. En sachant que tout ça sera évidemment gratuit. Il ne reste donc plus qu'une semaine à patienter avant son arrivée sur Forza Motorsport.

Du côté des correctifs, il y a un peu de tout. Pour éviter les plantages réguliers, la stabilité de Forza Motorsport promet d'être améliorée sur toutes les plateformes. Des petits ajustements peuvent être notés çà et là, mais c'est vraiment le gameplay et le multijoueur qui ont eu la part belle du gâteau. Il faut dire que ça représente une grosse partie de la proposition du titre. Par conséquent, les bugs qui étaient présents ne pouvaient rester plus longtemps, et le studio compte bien les faire disparaître à tout jamais.

Notes de patch 2.0 sur Xbox Series et PC

Voici une partie de la liste des changements qui vont être amenés par la mise à jour 2.0 pour Forza Motorsport. Le reste sera révélé le 14 novembre 2023, date de la sortie du patch.

Stabilité

De nombreux correctifs pour améliorer la stabilité générale du jeu et réduire les plantages sur toutes les plateformes.

Editeur de livrées

Correction d'un problème permettant aux joueurs de voir et de déverrouiller des morceaux et des vinyles partagés par d'autres joueurs.

Résolution d'un problème provoquant l'affichage de la teinte de peinture noire en gris au lieu de noir.

Le problème à cause duquel seul le baril intérieur des jantes d'usine peut être peint, est corrigé.

PC

Correction d'un problème nécessitant la recompilation des shaders à chaque fois que Forza Motorsport est lancé sur les chipsets AMD.

Correction d'un plantage spécifique du jeu qui se produit si un casque est branché sur le panneau avant.

Multijoueur de Forza Motorsport

Corrections apportées au matchmaking en tant que groupe, à la gestion des parties, aux invitations et aux adhésions dans le mode multijoueur.

Corrections pour s'assurer que les livrées personnalisées s'affichent de manière plus cohérente dans les modes de jeu multijoueurs.

Résolution des cas où le compte à rebours de l'entracte/du lancement prenait beaucoup plus de temps que prévu avant le début des courses multijoueurs.

Correction de la sélection automatique des pneus mouillés lors de l'entrée dans une épreuve, et correction de la logique d'estimation du carburant.

Correction de la stabilité du titre lors de la reprise à partir d'un état suspendu sur la console.

Rectification d'un problème dans le menu Multijoueur en vedette où le compte à rebours apparaissait sur des séries qui n'avaient pas encore commencé.

Ajustement de l'horaire des épreuves afin de varier davantage les heures de début des épreuves.

Correction d'un problème où le minuteur de fin de course n'apparaissait pas pour les joueurs qui avaient déjà terminé la course.

Gameplay de Forza Motorsport

Correction d'un problème où les joueurs pouvaient rencontrer un écran de chargement infini lors de l'enregistrement d'une amélioration rapide dans le mode carrière Builders Cup.

Résolution d'un exploit lié au changement de réglage de la voiture en milieu de course.

Rectification d'un problème où le jeu reste bloqué dans la boucle "nouvelle mise à jour du contenu" en entrant dans le menu principal.

Correction des Replays dans les cas où les Replays ne commencent pas à jouer. Ou quand les voitures ne bougent pas ou elles flottent.

Correction d'un problème avec un changement de caméra forcé au début d'une course.

Rectification d'un certain nombre d'exploits de la Builders Cup permettant à des voitures de classe élevée d'accéder à des séries et événements de classe inférieure.

Résolution de problèmes liés à la perte de progression ou de données de sauvegarde.

Correction d'un certain nombre de transitions visuelles de scènes

Résolution d'un problème où rejouer une série avec un classement élevé ne remplaçait pas le trophée de la série par le trophée amélioré.

Voitures

Correction d'un problème avec l'option d'amélioration visuelle de la Porsche 718 Cayman GTS Sport Roll Cage 2018, qui supprime le toit de la voiture lorsqu'elle est vue à la première personne.

Correction des indicateurs de comparaison des stat de tuning dans le menu des améliorations de voiture.

Roues