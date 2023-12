Le nouveau patch de Forza Motorsport a enfin été déployé, et comme pour les précédents, il ajoute un contenu massif, et des correctifs bienvenus. N'hésitez pas à aller découvrir tout ça dès maintenant.

Depuis sa sortie, Forza Motosport a droit à un beau suivi de la part de Turn 10. Il faut dire que c'est l'une des plus grosses sorties de l'année pour tous les férus de jeux de course. Cette fois, le jeu s'est octroyé une mise à jour 3.0 conséquente qui apporte un certain nombre d'ajouts dans l'expérience. On ne parle pas seulement de correctifs, mais également de nouveautés au niveau des bolides que vous allez pouvoir conduire. Il va y avoir de quoi faire, et on n'aurait pas pu demander mieux.

Forza Mortorsport accueille du nouveau contenu gratuit

Dès à présent, vous pouvez télécharger le patch 3.0 de Forza Motorsport sur PC et Xbox Series X|S. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve parmi les nouveautés ? Tout d'abord, et c'est l'un des gros morceaux de l'update, on a le circuit d’Hockenheim qui se décline en trois tracés. Si vous ne le connaissez pas, il se situe en Allemagne, et il accueille notamment le Grand Prix d'Allemagne de Formule 1 depuis 1970 (aujourd'hui, c'est également le cas de Nürburgring). La bonne nouvelle, c'est que vous allez avoir des voitures inédites pour tester cette piste légendaire.

On retrouve ainsi des bolides tels que la 2021 McLaren Sabre ou la 2022 Ferrari 296 GTB. Il y en a beaucoup au menu, et il ne tient qu'à vous d'aller les essayer tout au long du mois de décembre. La firme a pensé à tout, puisque des événements inédits vont vous permettre de mettre à l'épreuve vos talents de conducteur. Sinon, comme nous vous l'avons déjà dit, un bon paquet de correctifs a été ajouté à Forza Motorsport, en particulier du côté des performances, de la carrière, et de l'éditeur de livrée. Bien évidemment, bon nombre de bugs ont maintenant disparu, ce qui fait plaisir à lire.

Notes de patch de la mise à jour 3.0

Voici la liste complète des ajouts apportés par cette nouvelle update massive. On vous prévient, elle est longue, mais ça montre à quel point les développeurs prennent bien soin de Forza Motorsport.

Nouveau contenu, nouvelles fonctionnalités et nouveaux événements pour Forza Motorsport

Nouveau circuit

Hockenheim : Circuit complet, Circuit national, Circuit court

Nouvelles caractéristiques

33 nouvelles combinaisons ont été ajoutées au menu de personnalisation du pilote. Des groupes de combinaisons se débloqueront aux niveaux 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Si vous avez déjà dépassé ces niveaux, toutes les nouvelles combinaisons seront débloquées rétroactivement. Veuillez noter qu’un redémarrage du jeu peut être nécessaire pour que toutes les combinaisons soient téléchargées et déverrouillées.

De nouvelles options sont disponibles dans la section Narrateur d’écran du menu Paramètres d’accessibilité pour indiquer votre position dans la course et les noms des pilotes devant et derrière vous.

Nouveaux événements de carrière pour Forza Motorsport

Tournée contemporaine (disponible du 14 décembre 2023 au 31 janvier 2024) Ingéniosité italienne (à partir du 14 décembre) Férocité hybride (à partir du 21 décembre) La pointe de la lance (à partir du 28 décembre) Valkyrie Challenge (à partir du 4 janvier)

Classe ouverte - Marques britanniques (disponible du 14 déc. 2023 au 18 janv. 2024) Série Classe C Série classe B Série Classe A Série Classe S



Récompenses de voitures

Tournée contemporaine : Pagani Huayra R 2022

Série Classe Ouverte : Mclaren 650S 2015

Voitures vedettes dans Forza Motorsport

2020 Automobili Pininfarina Battista (du 14 au 21 décembre)

2022 Ferrari 296 GTB (du 21 au 28 décembre)

2021 McLaren Sabre (du 28 décembre au 4 janvier)

2023 Aston Martin Valkyrie (du 4 au 11 janvier)

2015 Lamborghini #63 Squadra Corse Huracán LP620-2 Super Trofeo (du 11 au 18 janvier)

Voitures Car Pass

2018 Chevrolet #23 Ruman Racing TA Corvette (14 décembre)

1985 Buick #6 Performance Motorsports Somerset Regal Trans-Am (21 décembre)

2021 Cadillac #31 Whelen Racing DPi-V.R (28 décembre)

2018 Lamborghini #63 Squadra Corse Huracán Super Trofeo Evo (4 janvier)

1983 Porsche #11 John Fitzpatrick Racing 956 (11 janvier)

Nouveaux événements multijoueurs

Série Spec Lotus 3-Eleven Spec Series (14 déc. - 21 déc.) Formula 70s Series (21 déc. - 28 déc.) Série GTP/C (28 déc. - 4 janv.) Mazda Miata Spec Series (4 janvier - 11 janvier) Vintage Le Mans Prototype Series (11 janv. - 18 janv.)

Série ouverte Classe P et classe A (14 déc. - 21 déc.) Classe S et classe C (21 déc. - 28 déc.) Classe X et classe E (28 déc. - 4 janv.) Classe R et classe B (4 janvier - 11 janvier) Classe P et classe D (11 janvier - 18 janvier)

Série Spotlight 2020 Automobili Pininfarina Battista (14 déc. - 21 déc.) 2022 Ferrari 296 GTB (21 déc. - 28 déc.) 2021 McLaren Sabre (28 déc. - 4 janv.) 2023 Aston Martin Valkyrie (4 janvier - 11 janvier) 2015 Lamborghini #63 Squadra Corse Huracán LP620-2 Super Trofeo (11 janv. - 18 janv.)



Nouveaux événements de Rivaux pour Forza Motorsport

Circuit en vedette : Hockenheim - 2021 Mercedes-AMG One - Hockenheim Full Circuit (14 déc. - 18 jan.)

VIP : Nocturnal Predator - Mercedes-AMG C 63 S Coupé Forza Edition 2016 - Kyalami GP Circuit (14 déc. - 18 jan.)

Spotlight - 2020 Automobili Pininfarina Battista - Mugello Full Circuit (14 déc. - 21 déc.)

Spotlight - 2022 Ferrari 296 GTB - Watkins Glen Short Circuit (21 déc. - 28 déc.)

Spotlight - 2021 McLaren Sabre - Circuit Sprint du Nürburgring (28 déc. - 4 janv.)

Spotlight - 2023 Aston Martin Valkyrie - Circuit du Grand Prix de Silverstone (4 janvier - 11 janvier)

Corrections de bugs et améliorations pour Forza Motorsport

Général (toutes les plateformes)

Corrections visant à améliorer la stabilité et les performances du jeu sur toutes les plateformes.

Les Replays de Rivaux sauvegardés incluent désormais les informations météorologiques. [1634894]

Correction des fonctions de rendu par ray tracing pour l’occlusion ambiante et les reflets de miroir qui provoquaient des effets de scintillement et de stroboscopie sur la voiture et la route. [1589717]

Correction d’un problème d’écran de chargement infini lors du changement de voiture pour la voiture actuellement utilisée à partir du menu d’avant-course. [1640119]

Correction d’un problème désactivant la navigation à l’aide du stick gauche ou du d-pad lorsque l’on sélectionne l’option Crédits d’équipe et que l’on recule immédiatement. [1616007]

Gameplay (toutes les plateformes)

Rééquilibrage de l’impact de l’écoulement de l’air sur la force d’appui avant et arrière lorsqu’une autre voiture est en train de la dépasser (correction de l’effet aérodynamique). [1639513]

Correction d’un problème provoquant l’affichage d’un score de 0,0 pour les segments de virage de Track Mastery si Track Mastery est désactivé dans les paramètres Gameplay & HUD. [1633670]

Jeu libre (toutes les plateformes)

Correction d’un problème dans lequel le niveau de conduite semblait visuellement se réinitialiser au niveau 1 après avoir téléchargé la mise à jour 2 et être entré dans le test de conduite en mode libre. [1656239]

Correction d’un problème dans le jeu libre où les joueurs commençaient toujours en milieu de peloton (12e) bien que l’ordre de la grille soit aléatoire. [1639010]

Correction d’un problème dans le jeu libre où les pilotes choisissaient toujours la même voiture que le joueur. [1625606]

Correction d’un problème avec la progression du niveau du pilote qui ne persistait pas après avoir terminé un événement de jeu libre et être retourné dans l’espace personnel. [1656518]

Multijoueur (toutes les plateformes)

Mise à jour du calendrier des séries de classes ouvertes pour qu’il y ait 2 séries de classes ouvertes actives chaque semaine.

Correction d’un problème où l’entrée dans les stands après le dernier tour de qualification bloquait la caméra du jeu dans la voie des stands. [1633511]

Correction d’un problème qui faisait que les livrées n’étaient parfois pas visibles pour les joueurs dans les courses multijoueur. [1588857]

Correction d’un problème avec les grands groupes dans Featured Multiplayer provoquant l’affichage d’un écran de chargement infini lors du matchmaking. [1607503]

Correction d’un problème avec l’usure des pneus qui ne s’appliquait pas correctement dans les courses multijoueur privées. [1638983]

Correction d’un problème où le succès Racecraft, qui consiste à dépasser 12 autres joueurs dans une course multijoueur, ne se débloquait pas bien que les conditions requises aient été remplies. [1441871]

Réglages de tuning (toutes les plateformes)

Correction des temps de chargement longs lorsque le joueur tente d’enregistrer une mise à niveau ou un réglage personnalisé. [1576170]

Correction d’un exploit qui permettait de modifier les valeurs des parties réglables après avoir supprimé un réglage sauvegardé. [1630664]

Correction d’un problème dans les réglages partagés : Le niveau de voiture requis et les points de voiture requis sont des valeurs inexactes. [1629192]

Éditeur de livrées (toutes les plateformes)

Correction d’un problème dans l’éditeur de livrée : l’écrasement d’un groupe de vinyles verrouillé entraîne l’affichage du message « Failed to Save... » (Échec de l’enregistrement), puis l’enregistrement de deux copies du vinyle nouvellement créé. [1637534]

Volants (toutes les plateformes)

Correction d’un problème de retour de force sur le Logitech G920 qui faisait que le volant tirait vers la gauche quelle que soit la force exercée. [1593361]

Voitures (toutes les plateformes)

Correction d’un problème qui permettait aux joueurs de vendre leurs voitures de récompense de la Builders Cup, ce qui les empêchait d’obtenir à nouveau les voitures et de compléter les vitrines de récompenses associées. [1638752]

Correction d’un problème qui faisait que la voiture du joueur n’avait pas de son de moteur après l’installation d’un moteur I6 de 3,2 litres. [1644223]

BMW M5 2018 : Correction d’un problème où l’intérieur et le moteur manquaient lorsqu’un kit de carrosserie était installé. [1621138]

Bugatti Veyron Super Sport 2011 : Correction d’un problème où le fait de peindre la carrosserie modifiait la peinture des éléments en fibre de carbone. [1627307]

2013 Dodge SRT Viper GTS : Correction d’un problème où l’étrier de frein de la voiture est vu en train de s’accrocher dans plusieurs jantes. [1634729]

2018 Honda Civic Type R : Correction d’un problème qui affichait une texture blanche non naturelle sur les feux arrière de la voiture pendant les cinématiques. [1629606]

2020 KTM X-Bow GT2 : Correction d’un problème dans lequel la voiture utilisait le son d’un moteur 4 cylindres alors qu’elle avait un moteur 5 cylindres. [1639286]

1991 Mazda 787B : Correction d’un problème qui provoquait l’étirement de la texture du radiateur à plusieurs endroits de la voiture et mise à jour de l’audio en fonction des commentaires de la communauté. [1642967]

Mercedes-Benz C 32 AMG 2004 : Correction d’un problème qui faisait que le retour de flamme de l’échappement n’avait pas de son après l’installation des améliorations du moteur et du compresseur. [1640303]

2020 MG #20 MG6 XPower : Correction d’un problème qui faisait que l’intérieur de la voiture reflétait la surface de conduite sous la voiture. [1638948]

Accessibilité (toutes les plateformes)

Configuration de l’événement : Les « règles prédéfinies de l’événement » se lisent comme des « marqueurs fantômes » lorsque le joueur déplace le curseur et le remet en place. [1592710]

Configuration de l’événement : « Type de jeu » devient « Longueur de la course » lorsque le joueur déplace le focus et le remet en place. [1592863]

Correction du plantage du jeu qui se produisait après que le joueur ait changé le paramètre daltonien en filtre Tritanopia et qu’il ait tenté d’acheter un véhicule en démarrant la série Vintage Hatchback dans la Builders Cup. [1608078]

Correction d’un problème où la description audio échouait dans certaines conditions météorologiques. [1608874]

Ajout d’une narration à la notification HUD « Pit this Lap ». [1612123]

Correction d’un problème où l’élément HUD pour la discussion rapide lors de l’utilisation de la souris et du clavier comme entrée principale n’était pas présent. [1613000]

Correction d’un problème à cause duquel les courses du mode Carrière avec départ lancé n’étaient pas jouées par la VO de navigation en aveugle avec assistance à la conduite. [1629255]

Ajout d’une description audio pour la séquence du podium sur toutes les pistes. [1638919]

Correction d’un problème où la manette devait être connectée pour naviguer via le clavier sur les consoles Xbox Series X|S. [1642358]

PC (Microsoft Store et Steam)