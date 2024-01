En 2023, les férus de simulation automobile ont pu assister à la sortie de Forza Motorsport. Turn 10 a de nouveau mis les bouchés doubles pour proposer une expérience digne de ce nom. En soi, le pari fut réussi, et dans nos colonnes, on lui a attribué la note de 9/10. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il ne souffre pas de certains problèmes gênants. Du coup, le studio déploie de temps à autre des mises à jour pour corriger ça, mais la dernière en date n'a pas satisfait la communauté.

Avant toute chose, il est important de préciser que le patch 4 n'est pas porteur d'un grand nombre de modifications. La grosse cartouche, c'est clairement le nouveau circuit : le Daytona International Speedway. Pour rappel, il se situe aux États-Unis, et il est de forme ovale. Malheureusement, les joueurs ont l'air de considérer qu'il n'est pas vraiment fidèle à la réalité. Parmi les exemples cités, on note l'absence de murs de pneus ou la sortie des stands qui est différente. Si vous avez Forza Motorsport, vous allez pouvoir vous faire un avis sur la question dès aujourd'hui.

Vous avez saisi l'idée, cette mise à jour pour Forza Motorsport n'est pas au goût de tout le monde. Le point qui revient le plus souvent, c'est le manque de correctifs qui se font grandement désirer. Des bugs majeurs sont toujours présents, et ils n'ont pas encore été taclés. On pense notamment aux problèmes touchant le système de progression, les règles de course, ou l'intelligence artificielle. Pourtant, Turn 10 a bien confirmé qu'il travaillait sur ces changements. Par conséquent, les fans s'attendaient à en voir au moins un avec cette update, mais ce n'est pas arrivé. La patience est donc de mise, et ça a l'air d'en fâcher plus d'un.

Malgré les retours de nombreux joueurs qui apprécient le système tel qu'il est, pour d'autres, il n'offre pas l'expérience Forza Motorsport attendue. Pour corriger cela, nous examinons les changements à apporter. Notre objectif est de conserver ce qui fonctionne pour ceux qui apprécient le système, et de résoudre les problèmes relevés par d'autres La déclaration de Turn 10 vis-à-vis des évolutions à venir pour Forza Motorsport

Notes de patch de la mise à jour 4

Voici la liste complète des ajouts apportés par la nouvelle mise à jour pour Forza Motorsport. Vous allez voir, contrairement au dernier patch, c'est beaucoup moins conséquent. Comme on l'a dit plus haut, il va falloir encore attendre avant de pouvoir profiter des correctifs majeurs tant attendus par les fans.