Cette nouvelle mise à jour majeure de Forza Motorsport est disponible depuis le début de la semaine sur PC et Xbox Series X/S. Comme les précédentes, celle-ci ajoute à la simulation automobile de Turn 10 sont lot de contenus gratuits comme des circuits et véhicules, ainsi que de nombreux ajustements et correctifs demandés par la communauté. On ouvre le capot pour voir tout cela.

Une nouvelle mise à jour de Forza Motorsport qui en a sous le capot

Un peu plus d'un an après sa sortie, Forza Motorsport continue de rouler des mécaniques et accueillir d'importantes mises à jour. Comme les précédentes, elle mélange nouveaux contenus gratuits et améliorations/correctifs. Sur le premier plan il est notamment question de l'ajout de deux éléments au mode Carrière : Americain Thunder Tour et Open Class Tour. Les terminer octroiera les récompenses respectives suivantes : 1988 Chevroler #77 Beretta Trans Am et 2019 Hennessy Camaro Exorcist. S'agissant des Rivals, cette mise à jour ajouter les Logitech McLaren G Challenge Qualifier #1, ainsi que la Race Mobil 1 Pro Driver.

Avec sa 14ème mise à jour, Forza Motorsport accueille enfin la Mazda #16 Racing B09/86 et les très attendues 2024 Next-Gen NASCAR, comme suit, avec également les NASCAR Series disponibles en multijoueur :

Chevrolet NASCAR Next Gen Camaro ZL1

Ford NASCAR Next Gen Mustang Dark Horse

Toyota NASCAR Next Gen Camry XSE

Sur le circuit des améliorations et correctifs, la dernière mise à jour de Forza Motorsport est également bien fournie. On peut notamment citer des reflets plus fidèles dans les circuits, de nouvelles améliorations des performances, plusieurs corrections de bugs pour assurer de meilleurs contrôles des véhicules, ou encore une IA Drivatar encore plus efficace pour vous donner du fil à retordre. Vous trouverez tout le détail sur ces éléments via le résumé ci-dessous, posté notamment sur le compte X.com Forza Support, ainsi que notes de patch complètes sur le site officiel du jeu dans la rubrique éponyme (en anglais, toutefois).

Source : Support Forza Motorsport