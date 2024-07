Gran Turismo 7 et Forza Motorsport se livrent une âpre concurrence depuis plusieurs mois. Chacun des titres a ses qualités et ses défauts, ses fans et ses détracteurs. Mais l'un comme l'autre ont à cœur de prendre en considération les retours de la communauté pour se bonifier. C'est ce qui a permis à l'exclusivité Microsoft d'être encore plus belle avec le patch 9 qui contient des améliorations au niveau des tons de couleurs, de la météo et du cycle jour / nuit, ou encore de meilleurs effets ray tracing.

La mise à jour 10 de Forza Motorsport détaillé

Turn10 Studios est attentif aux critiques de Forza Motorsport et fait son possible pour répondre aux demandes des pilotes virtuels. La prochaine mise à jour du jeu, la dixième, sera disponible ce mercredi 10 juillet 2024... mais pas intégralement. En effet, les équipes ont publié un message pour expliquer que le déploiement de cette update absolument énorme se fera exceptionnellement en deux phases. La première comportera les nouveaux contenus, tandis que la seconde concentrera ses efforts sur les fonctionnalités et correctifs.

« La façon dont vous allez télécharger l'update 10 de Forza Motorsport va changer par rapport aux versions précédentes. La mise à jour 10 sera publiée en deux phases. À partir du mercredi 10 juillet, les joueurs téléchargeront la première partie qui comprend le nouveau contenu avec des voitures et des événements, ainsi que des améliorations mineures aux circuits d'Hockenheim et Catalunya, des ailerons aérodynamiques supplémentaires, et des modifications de l'interface lors des replays » explique Turn10 Studios.

La deuxième partie du patch 10 de Forza Motorsport inclura « les fonctionnalités et les correctifs restants de la mise à jour 10 ». En revanche, la date de mise en ligne n'a pas encore été communiquée. Pour l'instant, les développeurs prendront la parole ce soir à 18h00 pour présenter la première partie du patch. Mais les détails sur les prochains correctifs et nouvelles fonctionnalités seront partagés dans les heures à venir. Forza Motorsport est disponible en exclusivité sur Xbox Series X|S et PC, voire sur Xbox One, mais uniquement grâce au xCloud via le Xbox Game Pass.