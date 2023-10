Forza Motorsport est officiellement entré en piste le 10 octobre dernier sur Xbox Series et PC. Malgré ses qualités indéniables, le jeu de course a été sous le feu de nombreuses critiques. En ligne de mire, une optimisation PC en demi-teinte, certaines fonctionnalités manquantes et même des accusations de downgrade. La communauté n’a pas été des plus tendres, mais Turn 10 est visiblement sur les starting blocks. Le studio a tenu à rassurer les joueurs en promettant une grosse mise à jour. Celle-ci est maintenant sortie.

Forza Motorsport met une vitesse aux bugs

L'update 1.0 est enfin des nôtres. Elle fait partie d'une longue liste de mises à jour qui seront ajoutées progressivement dans les mois à venir. Pour l'heure, le studio derrière Forza Motorsport n'a pas fait les choses à moitié. Ce patch conséquent apporte correctifs, améliorations visuelles et il tacle directement les problèmes d'optimisation. On relève notamment de nombreux scénarios de crash qui ne se produiront plus grâce à l'intervention du patch 1.0 de Forza Motorsport. De même, certains bugs graphiques vont disparaître, histoire de rendre le jeu encore plus beau qu'il ne l'est. L'un des plus notables ces derniers temps était celui du menu vidéo qui pouvait créer un aspect « délavé » sur l'écran. Ce dernier a normalement disparu, et il n'est pas le seul concerné.

Le multijoueur était aussi visé par les critiques des joueurs vis-à-vis des bugs présents au lancement du jeu. Ceux qui ont été rapportés par la communauté sont dorénavant corrigés, comme on peut le voir dans la note de mise à jour. D'une manière générale, Forza Motorsport promet d'être plus beau, en particulier pour les joueurs qui ne le jugeaient pas à la hauteur des attentes. Petite précision de la part de Turn 10 Studios, il faut bien redémarrer le jeu pour obtenir le tant attendu patch 1.0.

Le patch notes de la verison 1.0 de Forza Motorsport

Voici une partie de l'énorme mise à jour 1.0 qui a été déployée pour Forza Motorsport. Le reste peut être retrouvé sur le site officiel de la franchise.

Stabilité (Toutes les plateformes)

Améliorations générales de la stabilité avec des correctifs pour divers scénarios de crash.

Correction d’un crash qui pouvait se produire dans le mode Carrière de la Builders Cup après avoir amélioré une voiture et être entré dans les essais libres de la course Fox Body Challenge à Watkins Glen.

Correction d’un crash qui pouvait se produire sur le circuit Grand Oak Club pendant une cinématique lors des essais libres de la troisième course de la Builders Cup Intro Series.

Résolution d’un problème qui pouvait survenir lors de l’entrée dans une course Free Play à partir du menu Mes voitures s’il y avait trop de voitures avec des vignettes personnalisées.

Correction d’un problème qui pouvait survenir lors du chargement d’une course en mode libre.

Progression (Toutes les plateformes)

Ajustement des niveaux de déverrouillage des pièces de voiture afin d’augmenter les options de mise à niveau des joueurs pour les voitures de niveau inférieur. La plupart des pièces de voiture devraient désormais être débloquées au cours d’une seule série de la Builders Cup.

Améliorations pour s’assurer que les remises de récompenses du constructeur Car Affinity sont débloquées - comme prévu - une fois que le joueur atteint le niveau 50 avec une voiture de la marque.

Progression (Xbox Series X)

Correction d’un problème qui entraînait la perte de la progression des joueurs s’ils continuaient à jouer à Forza Motorsport après la sortie d’une nouvelle mise à jour.

Graphismes (Xbox Series X)

Correction d’un problème où le fait d’entrer et de sortir du menu vidéo dans le jeu entraînait une augmentation substantielle des niveaux de noir, ce qui créait un aspect « délavé ».

Multijoueur de Forza Motorsport (Toutes les plateformes)