Gran Turismo 7 est sublime, plus qu'auparavant, en raison de son patch PS5 Pro. Une mise à jour qui permet de jouer à la simulation automobile en 8K, en 4K 120fps, en VR avec un rendu amélioré ou de façon classique en 4K avec le ray-tracing en course grâce au PSSR. La technologie maison de mise à l'échelle de Sony Interactive Entertainment. Mais attention car Forza Motorsport est en embuscade et veut aussi flatter davantage les rétines des joueuses et joueurs. Enfin au moins une partie d'entre eux.

Une grosse nouveauté pour la mise à jour 15 de Forza Motorsport

La quatorzième mise à jour de Forza Motorsport a été publié tout récemment. Avec ce patch, Turn10 Studios ajoute encore du contenu gratuit, dont trois voitures NASCAR (Next Gen Camaro ZL1, Nex Gen Mustang Dark Horse, Next Gen Camry XSE), et offre quelques améliorations. Au milieu des changements, on note des reflets plus fidèles sur les circuits. Un aspect technique renforcé et qui le sera encore plus avec l'update à venir en décembre 2024.

Forza Motorsport sera bientôt beau que jamais après le déploiement de la mise à jour 15, mais à plusieurs conditions dont celle de jouer sur PC. Grâce à Nvidia, la version Windows va introduire l'illumination globale par ray-tracing. « Le RTGI utilise le ray tracing matériel pour calculer en temps réel un éclairage indirect et une occlusion plus précis sur la piste et les voitures. Cela améliore la fidélité visuelle et le réalisme du jeu ». Cette option, qui doit être activée dans les paramètres lorsqu'elle sera disponible le 9 décembre prochain avec le patch 15, est compatible avec les cartes graphiques PC Nvidia RTX 20 et AMD RX 6000.

Pour profiter au mieux de cette nouveauté PC de Forza Motorsport, l'équipe conseille néanmoins une Nvidia RTX 3080 ou plus pour les réglages élevés RTGI, voire une RTX 4090 pour avoir l'expérience totale et la plus optimisée. Une autre condition pour vraiment voir la différence. Turn10 Studios indique d'ajuster la qualité du ray-tracing sur « Réflexions complètes + RTGI » et qualité RTGI sur « haut ».













Source : support Forza Motorsport.