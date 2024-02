Le studio Turn 10 continue de prendre soin de son bébé, Forza Motorsport, en le mettant à jour continuellement. Ce qui est apprécié par la communauté, c'est qu'au-delà de la résolution de bugs ou de divers problèmes, de nombreux nouveaux contenus sont fréquemment annoncés. L'un d'entre eux devrait particulièrement satisfaire les fans, car il apporte un gros changement à vos voitures. Explications

Un beau changement pour Forza Motorsport

Dans un billet de blog publié aujourd'hui, le studio a détaillé les ajustements à venir pour le prochain patch de Forza Motorsport, marquant un tournant dans la manière dont les joueurs pourront personnaliser leurs véhicules. En effet, dès l'introduction d'une voiture dans la collection d'un joueur, toutes les pièces seront désormais accessibles dès le niveau 1 de la voiture. Cela offre aux joueurs la liberté totale de modifier leur véhicule dans l'ordre de leur choix, que ce soit pour «des changements de moteur, des pneus de course, des modifications de l'aspiration, des kits de carrosserie ou tout autre composant disponible.»

De plus, le système de Points de Voiture connaîtra également des modifications. En plus de les accumuler en faisant évoluer leurs voitures, les joueurs pourront désormais acheter des Points de Voiture avec la monnaie du jeu. Pour commencer, 500 Points de Voiture coûteront 4 500 Crédits, un taux que le studio envisage de tester et qui pourrait être ajusté après le lancement. Cette nouvelle option permet aux joueurs d'installer immédiatement des améliorations sur leurs véhicules s'ils disposent de suffisamment de Crédits, tout en conservant la possibilité d'obtenir des pièces via la progression du niveau de la voiture, comme auparavant. En somme, un gros changement très appréciable.

D'autres ajouts ?

Enfin, Turn 10 Studios a confirmé que les réductions par marque resteraient inchangées dans le jeu Forza Motorsport. Les joueurs bénéficieront toujours d'une réduction de 5 % par voiture atteignant le niveau 50 pour un constructeur spécifique, processus qui prendra environ 2 à 3 heures de course en piste. On peut lire :

Les réductions par marque resteront telles qu'elles sont actuellement. Lorsqu'une voiture atteint le niveau maximum de 50 pour une voiture, une réduction de 5 % est appliquée pour les voitures futures que vous achetez de ce même constructeur. Si vous obtenez 5 voitures du même constructeur au niveau 50 pour une voiture, la réduction de fidélité s'accumule jusqu'à 25 %. Le temps nécessaire sur la piste pour atteindre le niveau 50 pour une voiture restera entre 2 et 3 heures.

En toute logique et comme le précise le blog officiel, ces changements doivent intervenir au sein de la mise à jour 6 de mars 2024.