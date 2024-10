Une fois de plus, Forza Motorsport s'offre une énorme mise à jour, avec à la clé, pour notre plus grand bonheur, du contenu gratuit pour l'ensemble des joueurs.

Le 14 octobre 2024, Forza Motorsport a publié la mise à jour 13, marquant le premier anniversaire du jeu avec une série d'ajouts et d'améliorations qui raviront les fans, ainsi que du contenu gratuit pour tout le monde. Une façon pour le studio de remercier sa communauté et de faire un beau geste.

Forza Motorsport régale

À l'occasion de cette célébration, trois nouvelles voitures Ford Mustang sont offertes gratuitement à tous les joueurs : la 2024 Ford Mustang RTR dans ses versions #25, #88 et #130. Ces véhicules, issus du monde de la compétition, rejoignent le garage des joueurs sans coût additionnel. Les détenteurs du Car Pass de Forza Motorsport bénéficient quant à eux d'une surprise exclusive avec la 2024 Ford Mustang Dark Horse, disponible dès le 16 octobre.

Un des ajouts phares de cette mise à jour est l'introduction du Drift Mode. Ce nouveau mode permet aux joueurs de réaliser des drifts, avec des scores basés sur la vitesse, l'angle et la durée. Il est accessible en Free Play et en multijoueur privé, avec des classements compétitifs dans les événements Rivals. Un onglet Drift Zone a été ajouté pour ces événements, offrant des circuits optimisés pour les drifts contrôlés.

Du beau contenu

La mise à jour voit également le retour tant attendu du circuit Sunset Peninsula, un favori des joueurs de longue date. Disponible dans plusieurs configurations (circuit complet, circuit club, ovale, et leurs versions inversées), ce circuit emblématique rejoint les modes Carrière, Multijoueur et Time Attack.

De nouvelles options de pratique et de qualification sont aussi maintenant disponibles pour les courses en multijoueur privé. Ces fonctionnalités, très demandées depuis le lancement du jeu, offrent plus de flexibilité dans l'organisation des événements. Elles permettent aux joueurs de s'entraîner et de se qualifier avant chaque course.

Enfin, la mise à jour apporte des améliorations au système de pénalités avec le Forza Race Regulations (FRR), ajustant les sanctions selon la gravité des collisions. Elle optimise l’équité des courses et corrige divers bugs. Des améliorations de performance et des optimisations graphiques sont également incluses pour garantir une meilleure expérience de jeu sur toutes les plateformes. La liste complète se trouve sur le site officiel.

Pour résumer

Trois nouvelles Ford Mustang gratuites : 2024 Ford #25 Mustang RTR, #88 Mustang RTR et #130 Mustang RTR.

: 2024 Ford #25 Mustang RTR, #88 Mustang RTR et #130 Mustang RTR. Voiture exclusive pour les détenteurs du Car Pass : 2024 Ford Mustang Dark Horse.

: 2024 Ford Mustang Dark Horse. Nouveau mode Drift : Disponible en Free Play et multijoueur privé.

: Disponible en Free Play et multijoueur privé. Retour du circuit Sunset Peninsula avec plusieurs configurations.

avec plusieurs configurations. Nouvelles options de pratique et de qualification en multijoueur privé.

en multijoueur privé. Améliorations du système de pénalités (Forza Race Regulations) .

. Nombreuses résolutions de bugs

Source : Turn 10 Studios