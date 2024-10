Forza Motorsport fête son premier anniversaire, et pour l'occasion, Turn 10 Studios a réservé de belles surprises aux joueurs. Depuis son lancement le 10 octobre 2023 sur Xbox Series X|S et PC, le jeu a évolué grâce à de nombreuses mises à jour. Pour marquer ce cap important, de nouvelles Ford Mustang seront offertes gratuitement aux joueurs, ainsi que d’autres nouveautés à découvrir.

Un anniversaire avec de beaux ajouts sur Forza Motorsport

Durant cette première année, Forza Motorsport a vu l'arrivée de nombreuses améliorations. Les équipes ont travaillé sans relâche pour perfectionner la stabilité, ajouter du contenu et améliorer les fonctionnalités grâce aux retours des joueurs. Parmi les nouveautés notables, on retrouve des ajouts comme le mode Spectateur, les courses multi-classes, ainsi que le Car Proximity Radar et le Challenge Hub. Ces ajouts ne cessent de peaufiner l'expérience de jeu et offrent plus de liberté aux joueurs.

Turn 10 Studios a aussi affiné des systèmes déjà existants. L'intelligence artificielle des Drivatars, les règles de course (Forza Race Regulations) et les systèmes de progression ont tous bénéficié de révisions et d’ajustements, directement basés sur les retours des utilisateurs. Cela permet à chaque joueur de vivre une expérience toujours plus fluide et personnalisée.

De nouvelles voitures et circuits

En plus de ces fonctionnalités, de nouveaux circuits et voitures ont été ajoutés tout au long de l'année. Parmi les circuits populaires, on retrouve des lieux mythiques comme Brands Hatch, Daytona, et le légendaire Nürburgring Nordschleife. Du côté des voitures, les modèles ajoutés incluent des classiques comme la Renault R.S. 01 de 1977 ou encore la Aston Martin AMR Vantage GTE de 2018.

Pour célébrer cet anniversaire, Forza Motorsport introduit la mise à jour 13, qui marque le début du Mustang Month. À partir du 16 octobre 2024, tous les joueurs auront accès à trois nouvelles Ford Mustang RTR de 2024. Ces voitures seront gratuites et disponibles dans le Showroom. Les détenteurs du Car Pass auront droit à une Mustang supplémentaire, la Ford Mustang Dark Horse de 2024.

Source : Turn 10 Studios